Naši bronzoví hokejisti sú už doma! Na letisku aj v Bratislave ich čakali davy fanúšikov (FOTOGALÉRIA)

Slovenský hokejový tím sa po úspešnej olympiáde v Pekingu vrátil na Slovensko. Držitelia bronzových medailí oslávili 3. miesto na turnaji s davom fanúšikov, ktorý na nich netrpezlivo čakal v hlavnom meste.

Slovenská hokejová reprezentácia sa v utorok vrátila domov aj s bronzovými medailami zo ZOH 2022 v čínskom Pekingu. Na viedenskom letisku Schwechat pristáli Slováci krátko po poludní, v príletovej hale na nich čakali najbližší a hŕstka priaznivcov. Nasledoval presun do Bratislavy, mediálne povinnosti, okružná jazda ulicami Bratislavy v kabrioautobuse a napokon oslavy na Námestí SNP.

Šatan neskrýva nadšenie

„Mám radosť, že po desiatich rokoch slovenský hokej dosiahol ďalší veľký úspech a ľudia sa znovu tešia. Aj keď ľudia majú rôzne problémy, tak na ne môže aspoň na chvíľu zabudnúť a potešiť sa z hokeja. Som rád, že naši chlapci podali také výkony a spravili radosť ľuďom,“ povedal na brífingu v Bratislave prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Miroslav Šatan, ktorý je tiež generálnym manažérom reprezentácie SR.

Zisk olympijského bronzu v ľadovom hokeji považuje za veľký úspech slovenského športu a hokeja. „Som rád, že som mohol byť pri tom a je jedno, v akej funkcii. Teším sa z toho. Po príchode Craiga tu bolo veľa pochybovačov, ktorí nedôverovali výberu trénera ani filozofii, ktorú sme zvolili. Tí, ktorí tomu trochu rozumejú, videli postupné zlepšovanie v našej hre. Bronzová medaila je pre nás všetkých zadosťučinenie. Verím, že pochybovači, ktorí možno aj trochu brzdili zmenu aj na klubovej úrovni, tak teraz našej práci uveria a že si podobný spôsob práce osvoja v kluboch. Ak si klubové metodiky okopírujú niečo z reprezentácie, pomôže to celému slovenskému hokeju a budeme vychovávať stále viac šikovných hráčov, akých sme mali možnosť vidieť na olympiáde,“ poznamenal Šatan.

Ramsay naučil Slovákov hrať rýchlo a tvrdo

Slovákov k bronzu v Pekingu priviedol kanadský tréner Craig Ramsay, ktorý je koučom národného tímu SR od roku 2017.

„Odkedy som tu, tak hráči uverili v to, o čom sme sa ich snažili presvedčiť – aby hrali rýchlo a tvrdo. Naozaj sa im to podarilo, hoci to nejaký čas trvalo. Bolo to viditeľné najmä v prvej tretine zápasu o bronz proti Švédom. Oni hrali veľmi dobre, ale my sme diktovali štýl hry,“ povedal skúsený 70-ročný Kanaďan, ktorý si užil oslavy s hráčmi priamo v Pekingu a tešil sa aj na stretnutia s fanúšikmi v uliciach Bratislavy. „Byť súčasťou týchto osláv je mňa niečo výnimočné.“