NASA opäť simuluje: Prvýkrát zisťuje, čo by stalo, keby do Zeme narazil asteroid, miestom dopadu by bola Šumava

Čo by sa stalo, keby do Zeme narazil akýkoľvek vesmírny objekt, je otázkou, ktorá mnohých zaujíma. Modelov už boli vypracované desiatky, väčšina z nich ale počítala s hypotetickou otázkou nárazu asteroidu do amerického kontinentu. V novej simulácii však NASA počítala s nárazom asteroidu do Európy a miestom dopadu objektu by mala byť Šumava.

O novom experimente informoval web Business Insider. Skupina vedcov z NASA sa snažila v priebehu 5-dňového cvičenia reagovať na hrozbu prípadného zásahu fiktívnym asteroidom. Prostredníctvom simulácie chceli zistiť a zároveň si natrénovať, čo všetko by sa dialo, keby Zemi hrozil neodvrátiteľný stret s vesmírnym telesom. V priebehu tretieho dňa sa ukázalo, že fiktívny asteroid by dopadol na juh Česka.

Experiment simuloval zrážku asteroidu so Zemou

Simulácia stretu odštartovala 26. apríla a jej autormi sú vedci a výskumníci z Centra pre výskum objektov v blízkosti Zeme patriace pod NASA (CNEOS), kde tiež boli publikované výsledky experimentu.

Celý experiment pracoval len s tými informáciami, ktoré by vedci a odborníci z vesmírnych úradov mali k dispozícii, keby Zem skutočne asteroid ohrozoval. Na základe prichádzajúcich dát, ktoré sa menia z minúty na minútu, tak musia vedieť reagovať na možné nové komplikácie vyplývajúce zo situácie.

Nejde pritom o prvý podobný experiment, CNEOS ich v minulosti vykonal už niekoľko. Vedci si vždy stanovia dôležité premenné, tohtoročné zadanie znelo: „19. apríla astronómovia na Havaji objavili asteroid 2021 PDC vzdialený od Zeme zhruba 57 miliónov míľ. K jeho priblíženiu k Zemi dôjde 20. októbra 2021, teda o 6 mesiacov. Pôvodná pravdepodobnosť dopadu na Zem je 1:2500. Odhady veľkosti asteroidu sa pohybujú niekde medzi 35 a 700 metrami.“

Prvý deň

Na základe zadania bol následne vypracovaný model, ktorý predpokladal ďalší vývoj situácie. Všetky potrebné informácie sa muselo podariť vyhodnotiť v priebehu piatich dní.

Ako experiment postupoval, tak prvý deň cvičenia sa vedcom podarilo zistiť, že pravdepodobnosť zrážky asteroidu so Zemou sa zvýšila z 1:2500 na 1:20. Prvé odhady potenciálneho dopadu zahŕňali približne dve tretiny celej planéty. Asteroid tak mohol dopadnúť prakticky kamkoľvek.

Druhý deň

Druhý deň experimentu však už priniesol o čosi presnejšie informácie a vedci zistili, že nimi vytvorený fiktívny vesmírny objekt na sto percent do Zeme narazí. Podarilo sa určiť aj presnejšie miesto dopadu – buď to bude niekde v Európe alebo v Severnej Afrike. Analýza dostupných možností na záchranu ľudstva pred dopadom asteroidu však preukázala, že jeho dráhu sa odkloniť nepodarí, a teda s istotou na Zem dopadne.

Tretí deň

Tretí deň priniesol veľmi zlé správy predovšetkým pre obyvateľov strednej Európy. Model vedcov ukázal, že pás potenciálneho zásahu meria 800 x 250 kilometrov a ležia v ňom krajiny ako Nemecko, Rakúsko, Maďarsko, Slovinsko, Chorvátsko a podstatná časť Česka – juh, západ a stred, vrátane Prahy.

V priebehu pár hodín sa napokon ukázalo, že asteroid dopadne do oblasti hranice medzi Českom, Nemeckom a Rakúskom – na Šumavu. Spresnený bol aj rozmer telesa – len niečo vyše 140 metrov. To sú dobré správy najmä preto, že asteroid by nenapáchal veľa škody.

Podľa analýzy by bola 74-percentná pravdepodobnosť, že dopad asteroidu postihne viac než 100-tisíc ľudí, 21 percent, že by to postihlo viac než milión obyvateľov a ten najhorší scenár, podľa ktorého by to ovplyvnilo 6,6 milióna ľudí, mal pravdepodobnosť najnižšiu.

Štvrtý deň

Štvrtý deň preukázal, že miestom dopadu bude na 99 % Šumava, asteroid je však menší, ako sa predpokladalo, a teda ovplyvní ďaleko menej obyvateľstva. Vedci začínajú premýšľať nad tým, koho každého by bolo potrebné evakuovať.

Tu ale experiment nateraz končí. Ďalšie výsledky prinesie NASA na webe CNEOS v najbližších dňoch, kde sa vyhodnotia ďalšie premenné.