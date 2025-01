„Napsal lístek na rozloučenou, spolykal prášky na spaní a pak si pustil plyn.“ Zadanie v písanke pre tretiakov šokovalo ľudí

Samozrejme, je dôležité, aby sa deti čo najskôr naučili, že pravopis je dôležitý. Nie je ale jedno, z akého textu sa to učia. Ukážkou je písanka pre tretiakov, kde si muž v texte siaha na život, lebo ho podviedla partnerka.

Zvláštne pravopisné cvičenie

Ako informuje CNN Prima News, pravopisné cvičenie pre tretiakov vyvolalo na sociálnych sieťach vlnu pobúrenia. Pravidlá českého pravopisu sa totiž učia za pomoci textu s popisom toho, ako muž prichytil svoju manželku pri nevere a pokúsil sa siahnuť si na život. „Žárlivý Petr sledoval svou ženu. Nachytal ji, jak se líbá s Evženem,“ píše sa v učebnici, z ktorej sa učia žiaci jednej z pražských základných škôl.

Výuka češtiny ve 3. třídě, ZŠ Praha 4 Přijde vám vhodné takto učit osmileté děti? pic.twitter.com/4nKk4tTWZr — daniel hule (@DanielHule) January 8, 2025

Cvičenie údajne pripravil učiteľ. V ďalšej časti textu sa píše, že Petr chcel podpáliť mlyn, no rozmyslel si to. Napísal preto list na rozlúčku, pojedol lieky na spanie a pustil si plyn s úmyslom siahnuť si na život. V plynárni však pre opravy bola práve odstávka. Na spodku textu sa nachádza kresba šťastnej postavičky, Petra, ktorý konštatuje, že mal šťastie, že mu to nevyšlo, lebo by bola škoda života kvôli nevernici.

Niektorí to berú s humorom

Ľudia na sociálnych sieťach sa pýtajú, či je takýto text naozaj vhodný pre približne 8-ročné deti. Niektorí nechápu, ako sa vôbec mohol stať súčasťou výučbového materiálu. Iní poukazujú na to, že riaditeľ školy by si mal overiť príčetnosť svojich zamestnancov, ba dokonca si myslia, že o texte by sa mala dozvedieť školská inšpekcia a ministerstvo.

Nájdu sa aj takí, ktorí text berú s humorom. Vraj sa Petr aspoň na konci nezabil a text vraj deti aspoň pobaví a motivuje k učeniu. Niektorí rodičia v komentároch píšu, že je to aspoň zábavnejšie ako nezáživné pravopisné cvičenia, ktoré absolvovali ich deti.