Napínavá novinka, z ktorej vám pôjde po chrbte mráz: Takto to skončí, keď sa umelá inteligencia vymkne z rúk

Pri umelej inteligencii si nemôžeme byť ničím istí… Radi by sme ju využívali čo najviac a už teraz niektoré jej vetvy dokážu simulovať osoby, s ktorými vieme nadviazať vzťahy. Robotickí spoločníci a životní partneri sú teda zrejme len otázkou času.

Thrillerová novinka, ktorá práve dorazila do slovenských kín, ukazuje, že takýto vývoj nemusí smerovať len k idylickým situáciám. Vo filme Spoločník (Companion) sa uvedomelá AI postará ľudským hrdinom o poriadne krušné momenty… A pôjde vyslovene o život!

Napínavá novinka

Všetko sa začína ako milá love story, koniec-koncov, filmári sa hrdia tým, že majú na svojom konte romantický megahit Zápisník lásky (The Notebook). Keď však v príbehu zomrie milionár, ktorý pozve zopár mladých kamarátov na svoju luxusnú chatu v horách, situácia sa pre všetkých skomplikuje.

Umelá inteligencia v podobe sympatickej Iris sa pokúsi vziať svoj „život“ do vlastných rúk a z ľudí a stroja sa stanú nepriatelia. Pripraviť sa však treba na viacero dejových twistov, keďže rovnakí tvorcovia stoja aj za ospevovaným hororom Barbar (Barbarian), ktorý je práve na nečakanom otáčaní zápletky postavený. Kto vyjde z tohto boja ako víťaz a preživší?

Známe tváre v hlavnom hereckom obsadení

Vo filme režiséra Drewa Hancocka sa predstaví herecká zostava, známa z obľúbených súčasných filmov a seriálov. Napríklad, Sophie Thatcher, ktorej výkon vyzdvihujú prakticky všetky relevantné zahraničné recenzie, je novou „scream queen“, teda populárnou hrdinkou viacerých hororov. Za necelé dva roky sme ju videli hneď v troch – v Strašiakovi (The Boogeyman), MaXXXine aj Heretikovi (The Heretic), zároveň zažiarila v seriáloch Yellowjackets a Boba Fett: Zákon podsvetia (The Book of Boba Fett).

Jack Quaid je takisto známou tvárou a jeho popularita je na vzostupe vďaka hlavnej úlohe v seriáli The Boys, ale aj vďaka úlohám vo filmoch Vreskot (Scream) z roku 2022 či Oppenheimer. Harveyho Guilléna poznáme zo seriálu Čo robíme v temnotách (What We Do In the Shadows) a objavil sa aj v komiksovom veľkofilme Blue Beetle. Lucas Gage je meno, ktoré netreba predstavovať fanúšikom a fanúšičkám seriálov Eufória (Euphoria) či Biely lotos (White Lotus), vlani tiež zaujal v mimoriadne úspešnom horore Úsmev 2 (Smile 2).

Zájdite do kina na Spoločníka – podľa prvých ohlasov určite nebudete odchádzať sklamaní! Aktuálny príbeh o hrozbe, ktorá nad nami visí, podaný v mimoriadne zábavnej forme a s viacerými nečakanými twistami… Kto by odolal? Slovenskému publiku túto sci-fi thrillerovú novinku priniesla distribučná spoločnosť Continental film.

