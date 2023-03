Naozaj sa všetky bábätká rodia s modrými očami? Odpoveď vás prekvapí

Iste sa už mnoho ľudí stretlo s teóriou, že sa väčšina novorodencov narodí s modrou farbou očí, ktorá sa im ale v priebehu nasledujúcich mesiacov môže zmeniť. Časť tohto tvrdenia je založená na pravde, no ani zďaleka informácie o rovnakej farbe očí každého dieťaťa nemôžeme považovať za skutočné.

Nie každý novorodenec má modré oči

Ako uvádza IFLScience, za farbu očí je zodpovedný pigment, ktorý nazývame melanín. Samozrejme, z veľkej časti hrá rolu aj genetika. Je teda jasné, že nie každé dieťa sa narodí s modrými očami. Výskum The Newborn Eye Screen Test (NEST) dokonca na vzorke 192 narodených detí ukázal, že viac detí sa narodí s hnedými očami (až 63 %). Pochopiteľne, výsledky takéhoto prieskumu by sa menili v závislosti od krajiny, kde ho robíte.

Keďže je farba očí daná genetikou, dvaja modrookí rodičia budú mať s najväčšou pravdepodobnosťou modooké dieťa. Ako sa píše v článku, s odvolaním na World Atlas, sa modrookí ľudia rodia najviac vo Fínsku a v Estónsku. Modré oči tam má 89 % populácie.

Môže sa farba očí u detí meniť?

Áno, zmena farby očí je jav, ktorý sa u detí v prvých dvoch rokoch života deje pomerne pravidelne. Celý proces súvisí s tým, koľko melanínu sa vyvinie v dúhovke. Čím viac ho ľudské oko má, tým je jeho farba tmavšia. Ak je melanínu málo, oči sú modré, no veda nám zároveň hovorí to, že nič v našom oku nemá prirodzene modrú farbu. Ako je to teda možné?

Modrá farba očí je v skutočnosti spôsobená Tyndallovým efektom – fenoménom, vďaka ktorému vnímame aj oblohu ako modrú. V skratke tu hovoríme o tom, že vrchná bunka nášho oka (stróma) je priesvitná. Keď na ňu dopadá prirodzené svetlo, rozptýli svetelné vlny (modrá sa odráža ľahšie ako iné farby, a preto je viditeľnejšia). Tento efekt môžeme badať napríklad aj pri zelených očiach, ktoré majú málo melanínu. Pri tmavších očiach vidíme skutočné farby a lom svetla teda na ich zafarbenie nemá žiadny vplyv.