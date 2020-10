Namiesto piva tiekla krv. Najhorší povojnový teroristický útok Nemecka sa udial počas Oktoberfestu

Je 26. september 1980, krátko po desiatej hodine večer. Populárny a mimoriadne obľúbený mníchovský pivný festival – Oktoberfest sa pomaly chystá zatvoriť pre tento deň svoje brány. Pri hlavnom vchode sa nachádzajú desiatky ľudí v dobrej nálade, ktorá je s pitím piva často previazaná. Medzi nimi sa však nachádza aj 21-ročný pravicový extrémista Gundolf Köhler, ktorý plánuje desivý útok. Krátko na to, otrasie miestom mohutná explózia. 13 ľudí vrátane atentátnika prišlo o život a 221 návštevníkov bolo zranených, z toho 68 ťažko.

Už od začiatku 19. storočia ožíva vždy na prelome septembra a októbra Terezina lúka (Theresienwiese) v Mníchove sviatkom piva, uvádza TASR. Tento rok sa mal uskutočniť v poradí už 187. ročník Oktoberfestu , na ktorom očakávali organizátori účasť okolo šesť miliónov návštevníkov. Kvôli koronavírusu sa však neuskutočnil, a teda mníchovský starosta Dieter Reiter nemohol zvolať tradičné: “O’zapft is!” (“Je narazené!“).

Čudák Köhler

Už ako 14-ročný sa Köhler zúčastnil stretnutia neonacistickej nemeckej strany NPD a bol tiež členom vikinskej mládeže Viking-Jugend. Jeho pravicovo-extrémistické pohnútky sa ďalej stupňovali a nadviazal tiež kontakty s neonacistickou skupinou Wehrsportgruppe Hoffmann niekoľkokrát sa aktívne zúčastnil na jej organizovaných akciách.

V roku 1978 slúžil tri mesiace v západonemeckej armáde. Chcel sa vycvičiť za experta na výbušniny, ale kvôli problémom so sluchom to napokon nebolo možné. Začal preto študovať geológiu, no viac ako geológia ho podľa novín Süddeutsche Zeitung zaujímali výbušniny. Preto sa často zatváral do pivnice kde s nimi manipuloval.

Po pokazenej skúške sa presťahoval domov, kde trpel depresiou, údajne aj z neopätovanej lásky. Toto všetko ho mohlo podnietiť k tomu, aby sa pomstil za svoj mizerný život celému svetu.

Výroba bomby

Keďže mal s prácou s výbušninami už nejaké skúsenosti, výroba improvizovaného výbušného systému pre neho nebola až takým problémom. Na podomácky vyrobenú trubkovú bombu použil vyprázdnený starý britský mínometný granát naplnený výbušninou, skrutkami, klincami a plynovou fľašou z hasiaceho prístroja.

Bombu s veľkou pravdepodobnosťou plánoval umiestniť do odpadkového koša a potom z diaľky odpáliť. Nastaviť rozbušku a časovač by pre neho nemal byť veľký problém. Vyšetrovanie neskôr zistilo, že Köhler tesne pred výbuchom manipuloval s naplneným igelitovým vrecom pri odpadkových košoch.

13 mŕtvych, stovky zranených

O 22:19 otriasla miestom pri košoch mohutná explózia. 7 ľudí a atentátnik zomreli okamžite, ďalších 5 podľahlo zraneniam neskôr. 221 návštevníkov bolo zranených, z toho 68 ťažko. Mnohým odrhlo ruky či nohy. Najmladšou obeťou bol šesťročný chlapček, najstaršia obeť mala 52 rokov.

Starosta Mníchova Erich Kiesl ešte v noci na 27. septembra rozhodol, že brány v poradí 146. ročníka Oktoberfestu sa nezatvoria: “Ani tento štát, ani toto mesto alebo jeho občania sa nenechajú vydierať teroristami. Zatvorenie by padlo vhod iba podlým zámerom atentátnikov. Preto musím tiež povedať: Život ide ďalej.”

Nejasné vyšetrovanie a neobjasnené okolnosti

Vzápätí po tomto teroristickom čine vznikla 50-členná vyšetrovacia komisia. Tá mala problém s objasňovaním, keďže útočník zomrel pri výbuchu. Usúdili, že bomba pravdepodobne vybuchla predčasne. Celý atentát podľa záverov pripravoval sám a nikto mu vraj nepomáhal.

Je zvláštne, že vyšetrovatelia sa nezamerali na Köhlerovu minulosť a jeho prepojenie na extrémizmus. Už počas vyšetrovania sa objavovali výpovede, ktoré oficiálny záver spochybňovali.

Jeden muž, ktorý výbuch prežil tvrdil, že Köhlera videl, ako predtým v aute diskutoval v aute s dvomi mužmi. Jeho výpoveď už žiaľ pri ďalších vyšetrovaniach nemohla byť preskúmaná, lebo nečakane po dvoch rokoch od atentátu zomrel na infarkt.

Pri vyšetrovaní našli v Köhlerovom aute 48 cigaretových ohorkov, ktoré ale nepodrobili analýze. Nie všetky totiž museli nutne patriť jemu. Zaujímavé bolo, že v pozostatkoch po výbuchu našli tiež jednu ruku, ktorú nevedeli priradiť k žiadnej osobe. Köhler tak mohol mať komplica či komplicov, alebo konať na povel nejakej extrémistickej skupiny.

Aj na základe týchto nejasností bolo po vyše 30 rokoch, v roku 2014 obnovené vyšetrovanie. Preštudovanie 300-tisíc dokumentov a výsluch vyše 1 000 ľudí však nepriniesli dôkaz o zapojení iných ľudí do tohto činu. Nemecká prokuratúra tak 8. júla 2020 oznámila, že obnovené vyšetrovanie bolo ukončené a nové dôkazy podľa jej vyjadrení účasť spolupáchateľov nepotvrdili. Jedným dychom však pripomenula, že túto možnosť nemožno úplne vylúčiť.

To, či naozaj Köhler konal sám alebo aký bol motív tohto skutku, sa tak možno nikdy nedozvieme. Škvrna na najväčšej pivnej slávnosti na svete tak ostáva aj po 40 rokoch stále viditeľná.