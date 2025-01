Nakupovať chcú v Poľsku a robiť sporiace výzvy. Pýtali sme sa ľudí na finančné predsavzatia na rok 2025, toto radí odborník

Všetkým je nám jasné, že rok 2025 nám dá poriadne zabrať. Konsolidácia, transakčná daň a ďalšie záležitosti mnohým skomplikujú život a ľudia budú nútení opäť si uťahovať opasok. Slovákov sme sa preto opýtali, aké finančné predsavzatia na tento rok plánujú. Na to, či vôbec také predsavzatia majú zmysel, sme sa pýtali aj odborníka na financie.

Na nákupy pôjdu radšej do Poľska

Viacerí respondenti napísali, že si na predsavzatia príliš nepotrpia, no v roku 2025 si plánujú viesť tabuľku s rozpočtom, aby presne videli, na čo míňajú peniaze. Ľudia chcú tiež menej plytvať jedlom a chcú sa pokúsiť žiť trochu viac minimalisticky. Do výletov a dovoleniek plánujú investovať aj naďalej, na tom šetriť neplánujú, no chcú menej míňať napríklad na nadbytočné množstvo oblečenia, ktoré nepotrebujú. Nájdu sa takí, ktorí si dali záväzok, že nebudú kupovať vôbec nič navyše (okrem nevyhnutností, ako sú napríklad potraviny).

„Musím si výdavky zapísať, aby som mala presný prehľad,“ súhlasí viacero Slovákov. Niektorí dodávajú, že si výdavky v tabuľke označujú farebne podľa toho, či bola kúpa danej veci nevyhnutná alebo skôr len pre zábavu. Viac respondentov sa zhodlo aj na tom, že chcú viac chodiť nakupovať do zahraničia, napríklad do Poľska, do Maďarska či do Rakúska. Podobne plánujú pristupovať aj k dovolenkám. Radšej budú chvíľu šetriť a pôjdu do zahraničia, ako by mali míňať na predražené výlety na Slovensku. Ľudia tiež plánujú viac nakupovať z druhej ruky.

Majú finančné predsavzatia vôbec zmysel?

Nájdu sa aj Slováci, ktorí myslia aj na investovanie, naštudovali si čo-to o ETF fondoch alebo si stiahli aplikácie, ktoré im majú s kontrolovaním výdavkov pomôcť. Viacerí chcú skúsiť rôzne finančné výzvy, napríklad, odkladať si vždy takú sumu, aký je práve týždeň v roku (prvý týždeň jedno euro, druhý týždeň dve eurá atď). Niektorí odpovedali, že na sebe nemienia šetriť a živoriť a ak budú mať chuť na pizzu, tak si ju pôjdu dopriať. Život je vraj príliš krátky a človek by si ho mal trochu aj užiť.

Na to, či vôbec má zmysel dávať si podobné predsavzatia, sme sa pýtali odborníka na financie – Ing. Martina Šubu. „Finančné predsavzatia by som si ja osobne nedával. Skôr by som si položil otázku, čo môžem urobiť, aby som sa vyhol zbytočným chybám a robil správne rozhodnutia v oblasti osobných financií,“ vysvetľuje. Je dôležité viac sa o svoje financie zaujímať, vzdelávať sa a využívať služby kvalitného finančného poradcu. Prízvukuje, že každý by mal mať prehľad o dôležitých témach v oblasti financií. Podľa odborníka je dôležité urobiť si detailný prehľad a analýzu výdavkov. Ľudia tak často prídu na to, že majú priestor aj na pravidelné investovanie, aby sa ich peniaze zhodnocovali.