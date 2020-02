Nakrúcať sa začne už o mesiac. Čo všetko vieme o druhej sérii Zaklínača?

Je celkom jasné, že streamovací gigant nemá veľmi na čo čakať. Prvú sériu Zaklínača (The Wticher) sledovalo až 76 miliónov divákov. Iba po mesiaci streamovania sa zo Zaklínača stal šiesty najsledovanejší seriál od Netflixu za rok 2019. Podľa tvorkyne seriálu, Lauren Hissrich, scenáristi rozhodne nemajú núdzu o materiál, keďže prvá séria čerpala inšpiráciu len z prvej zbierky poviedok o Geraltovi z Rivie.

Podľa portálu Tech Radar sa však seriálu dočkáme až v roku 2021. Lauren Hissrich tento dátum potvrdila, i keď dodala, že žiadny konkrétny plán premiéry zatiaľ neexistuje, takže nie je jasné, kedy presne sa druhej série dočkáme. Hissrich tiež v interview pre Games Radar prezradila, že druhá séria bude ucelenejšia.

V prvej sérii sme si totiž mohli všimnúť nesúrodú časovú os a mix udalostí. Účelom prvej série bolo predstaviť divákom postavy a svet. V skratke to teda znamená, že na to najlepšie sa ešte len môžeme tešiť. Koniec-koncov, tak to bolo aj v prípade kultovej Hry o tróny (Game of Thrones).

Druhá séria Zaklínača sa bude točiť okolo Ciri

Pre Redmania Intelligence ďalej tvorkyňa povedala, že druhá séria sa bude sústrediť najmä na Cirin príbeh. Okolo nej sa pritom točí celý príbeh knižnej ságy. Počiatok tejto časti príbehu sme mohli vidieť už na konci prvej série a tak s prihliadnutím na knižné predlohy sa dá predpokladať, akým smerom sa asi druhá séria uberie. V nej by sme sa mali dočkať aj prítomnosti Kaer Mohen – pevnosti, v ktorej sídlia a cvičia zaklínači.

Aktuálne špekulácie tvrdia, že Zaklínač od Netflixu by sa pokojne mohol natiahnuť až na sedem sérii. Po odvysielaní tej prvej môžeme bezpochýb skonštatovať, že tento seriál nie je len obyčajnou náhradou Game of Thrones, ale výborným a plnohodnotným sci-fi, ktoré by mal vidieť každý zanietený divák, hráč a čitateľ.

A ak vám ani toto nie je dosť, Netflix má stále v rukáve aj bonusový materiál. Streamovací gigant totiž pripravuje nový film zo sveta Zaklínača, ktorý by sa k nám mal dostať v anime podobe ešte pred premiérou druhej série. O produkciu filmu sa postará Studio Mir a scenár doručí Beau DeMayo, ktorý napísal aj tretiu epizódu prvej série hraného Zaklínača.