Nákaza novým smrtiacim vírusom potrvá niekoľko mesiacov: Epidémia len tak skoro neskončí

Na základe prvých dostupných údajov to odhadujú vedci, na ktorých sa v utorok odvolala tlačová agentúra AFP.

„V najlepšom prípade bude nákaza trvať minimálne do jari, ale skôr do leta, potom ustane,“ povedal pre AFP profesor na kanadskej Univerzite v Toronte David Fisman, ktorý napísal analýzu vírusu pre Medzinárodnú spoločnosť pre infekčné choroby (ISID).

Epidémia sa len tak skoro neskončí

„Nie je to nič, čo by trvalo do konca budúceho týždňa alebo budúceho mesiaca,“ vyhlásil Alessandro Vespignani, profesor z vysokej školy Northeastern University v americkom Bostone. Vedec patrí do skupiny výskumníkov, ktorá má online panel o novej epidémii.

Epidemiológovia majú iba útržkovité, neucelené informácie o novom víruse, ktorý sa objavil v decembri. Využívajú matematické modely na odhadnutie aktuálneho počtu prípadov nákazy a porovnávajú ich s minulými epidémiami, ale mnohé hypotézy sú neisté, neurčité.

Ľudia šíria vírus aj počas inkubačnej doby

Do minulého týždňa si výskumníci mysleli, že infikovaní ľudia vírus nešíria, kým sa u nich nezačnú prejavovať príznaky ochorenia ako horúčka, dýchavičnosť a zápal pľúc. Čínske úrady však v nedeľu 26. januára oznámili, že dospeli k opačnému záveru – ľudia šíria vírus aj počas inkubačnej doby.

Jej dĺžka je približne dva týždne, tak ako ju odhadli už na začiatku epidémie.

Medzi opatreniami, ktoré pomôžu spomaliť šírenie vírusu, sú karanténa ľudí, ich izolácia, pravidelné umývanie rúk a ochranné rúška na tvári.

Opatrenia zaviedla aj Čína, ale ich účinok nebude cítiť ďalší týždeň alebo dva, tvrdia výskumníci na základe životného cyklu vírusu.

Epidémia potrvá zrejme niekoľko mesiacov

„Čím viac o víruse vieme, tým viac sa podobá pôvodcovi ochorenia SARS (ťažký akútny respiračný syndróm),“ uviedol Fisman. „Prenos SARS bol kontrolovateľný, dúfajme, že aj toto bude. Ale nebudeme to vedieť ešte niekoľko týždňov. Epidémia potrvá mnoho týždňov, zrejme mesiacov; nikto nevie, kam to povedie,“ dodal vedec.

Vírus má v Číne už 132 obetí

Vírus si v Číne vyžiadal aktuálne 132 obetí na životoch a počet potvrdených prípadov nákazy dosiahol 5974. Profesor Vespignani však upozornil, že prípadov nákazy, vrátane nezistených, je aktuálne pravdepodobne viac než 25.000. Uvádza sa to aj v analýze skupiny, ktorú koordinuje Northeastern University.

Vedci na Univerzite v Hongkongu odhadujú, že počet aktuálnych prípadov infekcie prekročil 40.000.

Profesor Vespignani povedal, že nechce odhadovať počet prípadných úmrtí. Úmrtnosť sa až doteraz držala približne na troch percentách, ale percentá zvyknú kolísať: za začiatku epidémie sa zvýšia, keďže zomierajú tí najzraniteľnejší pacienti, potom klesnú a následne znova stúpnu, pretože zomrú ďalší ľudia.