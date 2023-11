Najvýkonnejší reaktor v Európe má poruchu, museli ho odstaviť. Do ostrej prevádzky ho uviedli iba tento rok

Najvýkonnejší jadrový reaktor v Európe, a síce tretí reaktor fínskej atómovej elektrárne Olkiluoto, je od nedeľného večera odstavený v dôsledku poruchy. Oznámila to v pondelok fínska energetická spoločnosť TVO, ktorá zmienenú elektráreň prevádzkuje. TASR správu prevzala z agentúry AFP.

„Výroba elektrickej energie v reaktore OL3 bola v nedeľu 19. novembra večer prerušená z dôvodu poruchy zistenej na tzv. turbínovom ostrove,“ uviedla spoločnosť TVO na platforme X, predtým známej ako Twitter. Dodala, že príčinu poruchy momentálne preveruje, pričom nie je zrejmé, kedy sa prevádzka reaktora obnoví.

The electricity production of OL3 was interrupted on Sunday evening 19.11, due to a fault detected in the turbine island. The cause is currently being investigated. More information will be provided when information about when the plant unit will resume to production is available pic.twitter.com/w6scchVpkF

— Teollisuuden Voima (@tvo_fi) November 19, 2023