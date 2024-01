Najväčšia slovenská banka chystá veľké zmeny vo svojich mobilných aplikáciách. Dotknú sa všetkých klientov

Klienti Českej sporiteľne sa na zmeny pripravujú tiež, po jej vzore totiž domáca Slovenská sporiteľňa zlúči svoju hlavnú mobilnú aplikáciu George s aplikáciou na potvrdzovanie platieb mToken. Stane sa tak najmä kvôli bezpečnosti klientov.

O novinke informoval web Živé.sk, ktorý doplnil, že v Česku k zlúčeniu obdobných aplikácií – teda hlavnej a tej na potvrdzovanie platieb – Česká sporiteľňa pristúpila po tom, ako sa situáciu snažili zneužiť podvodníci. No kým u našich českých susedov dôjde k zrušeniu aplikácie na potvrdzovanie platieb už čoskoro, Slovenská sporiteľňa sa na to len chystá. Detaily známe nie sú, no stať sa tak má ešte v priebehu roka 2024.

V Česku aplikáciu George kľúč podvodníci zneužívali tak, že sa klientom Českej sporiteľne snažili podvodom podstrčiť falošnú aplikáciu. Vďaka tej dostali prístup k prihlasovacím údajom klientov k ich bankových účtom.

Slovenská sporiteľňa tak po vzore svojej českej „sestry“ plánuje podobné opatrenia, aj keď tvrdí, že má vyvinuté mechanizmy, ktorými vie detegovať a zneškodňovať podvodné stránky, ktoré sa tvária, že sú dielom najväčšej slovenskej banky.