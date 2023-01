Najšťastnejší výherca lotérie: Muž si kúpil tiket vďaka náhode, s obrovskou výhrou má konkrétne plány

Muž z Anglicka čakal dlhých 28 rokov, kým sa mu podarí vyhrať v lotérii vyššiu čiastku peňazí. Čakanie však, zdá sa, stálo za to, keďže teraz sa teší z výhry v hodnote necelých 570-tisíc eur. Ako sám priznal, bol to osud.

Jeff Etherington je 65-ročný muž z mesta Harlow, ktorému sa na dlho očakávaný dôchodok pôjde podstatne ľahšie, než jeho ostatným rovestníkom. Rozdiel spraví aj skutočnosť, že Jeff sa pred pár dňami stal výhercom tučnej sumy peňazí, píše LAD Bible.

Paradoxne, Jeff túto životnú výhru označil za osudovú, keďže tiket do Národnej lotérie si kúpil vo veľmi netradičnom čase. Angličan totiž pravidelne pracuje na rannej zmene, no v januári 2023 si to musel na jeden deň vymeniť. Dôvodom bola konzultácia u lekára, s ktorým rozoberali potenciálu operáciu kolena.

Vždy veril, že vyhrá veľkú sumu

Z nemocnice sa Jeff este vybral do obchodu, kde si okrem iného zakúpil aj tiket na súťaž Thunderball Lucky Dip, ktorý spadá pod Národnú lotériu. O výhre sa Jeff spolu so snúbenicou Kim dozvedeli vo štvrtok 26. januára. „Otočil som sa na Kim a hovorím, že hej, vyhrali sme 500-tisíc libier. Odvrkla na mňa ostrejším spôsobom, nech nežartujem,“ spomína na osudový okamih šťastný výherca.

„Vždy som veril, že jedného dňa vyhrám veľkú sumu. Trvalo to 28 rokov, ale prišlo to a odchádzam do dôchodku s 500 000 librami,“ povedal bezprostredne po výhre Jeff. Keďže šťastný tiket zakúpil v čase, kedy by bol bežne v práci, považuje to za osud.

Najprv dovolenka, potom svadba

„Nemôžem si pomôcť a prestať myslieť na to, že je to osud. Keby som si nevymenil zmeny kvôli návšteve nemocnice, nekúpil by som si lístok na Lucky Dip presne v tej chvíli a namiesto toho by teraz mohol oslavovať nejaký iný šťastný človek,“ povedal.

Na druhé ráno sa v práci pochválil kolegom, obvolal rodinu a začal plánovať, ako s výhrou naloží. Prvotný plán bol výlet na Havaj a lov rýb, no ten vymenil za pobyt na luxusnej chate s rodinou, kde strávia pár dní.

„Nedávno sme si obaja zaobstarali nové autá, maľovali celý dom, menili kuchyňu a o chvíľu budeme prerábať aj kúpeľňu. Aby toho nebolo málo, pred pár dňami sme si zarezervovali dovolenku na Lanzarote, ako keby sme v kútiku duše cítili, že vyhráme,“ opísali snúbenci, ktorých okrem iného čaká čoskoro aj svadba a tak sa dá očakávať, na čo minú časť svojej značnej výhry.