Najsexi mužom planéty na rok 2024 sa stal sympatický herec: Víťaz vás možno prekvapí, nie každému sa páči

Štandardy toho, čo je a čo nie je sexi, sa neustále menia. Tohtoročný víťaz ale možno mnohých prekvapí. Stal sa ním 45-ročný herec, producent a režisér John Krasinski.

Najsexi mužom planéty je John Krasinski

Magazín People už nejaký ten čas zostavuje rebríček najsexi mužov planéty a inak to nie je ani tento rok. Tohtoročný víťaz ale možno viacerých prekvapí. Stal sa ním totiž John Krasinski, ktorý o pomyselnú korunu pripravil Patricka Dempseyho. Keď sa výsledok dozvedel, vraj si nebol celkom istý, čo si má o tom myslieť. Na chvíľu dokonca uvažoval nad tým, či si z neho niekto len nerobí žarty.

Fanúšikovia ho poznajú z počinov ako The Office alebo A Quiet Place. On však o sebe tvrdí, že najradšej je jednoducho len manželom a otcom, ktorý rád číta deťom pred spaním rozprávky a pozrie si niečo dobré na Netflixe. Keď sa o tom, že získal takýto titul, dozvedela Krasinskeho manželka, herečka Emily Blunt, bola z toho nadšená. Dokonca si zažartovala, že jeho fotkou vytapetuje dom.

Niektorí s voľbou nesúhlasia

Okrem toho, že Krasinski je považovaný za nového najsexi muža planéty, niet pochýb o tom, že patrí medzi najtalentovanejších umelcov Hollywoodu. Priznáva však, že nebolo ľahké pridať k herectvu aj režisérske povolanie. Mnohí možno pochybovali o tom, či sa z fešáka z The Office skutočne môže stať tvorca úspešných filmov. No dokázal, že na to má.

Pochopiteľne, komentáre na sociálnych sieťach na seba nenechali dlho čakať. Niektorí ľudia sú s výberom spokojní a titul najsexi muža planéty mu prajú. Iní ale píšu, že s rozhodnutím nesúhlasia a jedinou správnou voľbou je Henry Cavill či Pedro Pascal. Nájdu sa v komentároch aj takí, ktorí prízvukujú, že to nie je len o vzhľade a Krasinski je jednoducho skvelý a sympatický človek. Niektorí ho prirovnávajú k rozkošnému zlatému retrieverovi.