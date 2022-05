Najnovšia štúdia prezradila, kedy nás kontaktujú mimozemšťania. V dohľadnej dobe to nebude

Pokiaľ ide o komunikáciu s mimozemšťanmi, niektorí si myslia, že nás nekontaktujú nikdy. Možno preto, lebo ani neexistujú a možno preto, lebo jednoducho nechcú. Podľa iných nás zas už dávno kontaktovali. Možno dokonca aj chodia medzi nami po Zemi. Čo si o tom myslia vedci?

Kedy nás kontaktuje inteligentná mimozemská civilizácia?

Ľudia sa už odpradávna snažia preskúmať vesmír okolo nás a dúfajú, že sa nám možno podarí skontaktovať s mimozemskou civilizáciou. Podľa najnovšej štúdie publikovanej v časopise Universe Today si však ešte chvíľu počkáme. Tou chvíľou myslia odborníci najmenej 2 000, ale možno aj 400 000 rokov, a to napriek tomu, že sa už roky snažia vyslať mimozemským civilizáciám odkaz.

Len minulý mesiac vyslali vedci odkaz do neďalekého hviezdneho systému v nádeji, že sa dočkajú nejakej odpovede, píše portál Interesting Engineering. Zdá sa teda, že predpokladajú, že sa tam niekde nielenže nachádzajú mimozemšťania, ale sú aj dostatočne inteligentní na to, aby na správu zareagovali. Zaujímavé je tiež zamyslieť sa nad tým, koľko mimozemských civilizácií vôbec môže v šírom vesmíre existovať.

Odpoveď na túto otázku sa snaží poskytnúť aj mnohými kritizovaná Drakova rovnica. Pri výpočtoch musia vedci rátať s množstvom faktorov, napríklad s históriou hviezdnej formácie, ale aj s vlastnosťami hviezd. Pokúšajú sa tiež zistiť, či sa v danom hviezdnom systéme nachádzajú potenciálne obývateľné planéty.

Vedci uverejnili pesimistický a optimistický scenár

Samozrejme, rovnica je skôr experimentom ako skutočným výpočtom. Napriek tomu sa však vedci rozhodli posunúť tento experiment o kúsok ďalej a zistiť, aká je pravdepodobnosť, že nás v blízkej budúcnosti kontaktuje mimozemská civilizácia. Optimistický scenár hovorí, že si na kontakt počkáme približne 2 000 rokov.

Pesimistický scenár zas ráta s tým, že ku kontaktu s mimozemskou civilizáciou nedôjde ešte najbližších 400 000 rokov. To je dvojnásobok času, ktorý zatiaľ strávila civilizácia na našej planéte. Vedci dodávajú, že vzhľadom na to, že nás ohrozujú klimatické zmeny, jadrová vojna alebo dokonca aj možný pád ničivého asteroidu na Zem, možno ľudstvo vyhynie skôr, než nás ktokoľvek z vesmíru vôbec stihne kontaktovať. Možno prestaneme existovať skôr, než nejaká mimozemská civilizácia príde na to, že na modrej planéte je život.