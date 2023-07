Najlepší DJ sveta, ale aj jedna z najpopulárnejších kapiel súčasnosti. Na Slovensku vystúpi špička svetovej hudobnej scény

S najväčšou pravdepodobnosťou pôjde o hudobnú akciu roka. Festival Lovestream sa po úspešnom minulom ročníku vracia v plnej silne a už čoskoro na Slovensko dotiahne najväčšie mená svetovej hudobnej scény. Kto sa na podujatí predstaví a čo môžeme očakávať?

Svetové hudobné jednotky

Ak v súčasnosti do vyhľadávača Google napíšete, ktorá kapela je momentálne na svete tou najlepšou, v mnohých prípadoch dostanete odpoveď, že to je Imagine Dragons. A niet sa čomu čudovať. Hudobná skupina pod taktovkou Dana Reynoldsa zažíva každým rokom väčší a väčší boom, pričom ich najväčšie hity pozná azda väčšina Slovákov. Práve táto skupina bude hlavným ťahákom festivalu Lovestream a v Bratislave sa predstavia v nedeľu 20. augusta.

Ďalšou svetovou jednotkou vo svojom žánri je holandský DJ Martin Garrix. Ten je podľa prestížneho magazínu DJMag aktuálne najlepším DJ-om na svete, pričom za sebou nechal mená ako David Guetta, Alok, Tiesto a Calvin Harris. Fanúšikovia si jeho veľkolepú show užijú v piatok 18. augusta. Okrem neho budú otvárací deň festivalu zdobiť Rag’n’Bone Man, The Killers, Alt-J, ale tiež Kamrad a Oscar and the Wolf.

Masívny sobotný line-up

Pauzu od svetovej hudobnej špičky nám neponúkne ani sobota, nakoľko sa bratislavskými Vajnormi budú niesť notoricky známe melódie Jasona Derula, ktorý má na konte niekoľko svetovo úspešných hitov. Nezaostáva ani Álvaro Soler, ktorého Sofiu (spolu s ďalšími hitmi) si spievali státisíce Slovákov vďaka úspešnosti v rádiách a zabudnúť nemôžeme ani na ďalšie obrovské meno zo sveta DJ-ingu – Hardwella. Slovenských poslucháčov iste poteší Majk Spirit s novým albumom Playlist.

Kompletný line-up aj s presnými časmi vystúpení nájdete na webe festivalu Lovestream. Vstupenky si môžete zaobstarať ešte stále v znížených cenách (piatok 75 eur, nedeľa 79 eur) na tomto linku. Podľa informácií na webe festivalu pôjde ich cena neskôr na 85 eur.