Najdlhšie trvajúci experiment má už 140 rokov. Minulý týždeň ho po 20 rokoch opäť skontrolovali

Občas však výskum prekoná všetky očakávania. Dôkazom je experiment, ktorý sa do dejín zapísal ako ten najdlhšie trvajúci. Niekoľko generácií vedcov na ňom pracuje už viac ako 140 rokov. Ako dlho ešte potrvá?

Experiment beží už viac ako 140 rokov

Jeden z najdlhšie trvajúcich vedeckých experimentov v dejinách začal už pred viac ako storočím. Experiment sa odohráva v Michigane a vedci ho kontrolujú každých 20 rokov, informuje portál IFLScience. Poslednú kontrolu pandémia trochu posunula, vedci sa však minulý týždeň rozhodli, že je najvyšší čas po 20 rokoch experiment opäť skontrolovať.

Písal sa apríl 1879, keď William Beal naplnil 20 fliaš zeminou a uložil do nich viac ako 1 000 semienok z približne 50 druhov rastlín bežne sa vyskytujúcich v danej oblasti. Fľaše následne pochoval do zeme na vtedy tajnom mieste. Dnes sa už vie, že tým miestom sú priestory Michiganskej univerzity. Presné umiestnenie fliaš je ale prísne stráženým tajomstvom. Vedci sa totiž obávajú, že by sa k nim mohli dostať vandali alebo nezvaní zvedavci. Aj kvôli tomu sa fľaše vykopávajú zásadne počas noci.

Jednu fľašu vyhrabú vedci každých 20 rokov

Beal chcel vedieť, ako dlho semienka v takýchto podmienkach vydržia bez vplyvu rôznych herbicídov. Fľaše boli umiestnené hrdlom nadol, aby semienka nemohli vyklíčiť. Beal však plánoval každých 5 rokov jednu fľašu vykopať a premiestniť semienka do čerstvej, úrodnej pôdy. Takýmto spôsobom chcel pomôcť farmárom. Zaujímalo ho, ktoré semienka predstavujú pre ich farmy hrozbu z dlhodobého hľadiska.

V roku 1920 sa ukázalo, že aj keď mnoho semienok zahynie, niektoré predsa len prežijú. Beal sa preto rozhodol, že fľaše nebude vykopávať každých 5 rokov, ale cyklus predĺži na 20 rokov. Od roku 1920 sa teda každých 20 rokov vykopala jedna z fliaš. Jednu z nich mali Bealovi nasledovníci vykopať minulý rok. Kvôli pandémii sa však tento termín posunul, a to na 21. apríl tohto roka.

Je dôležité, aby sa na neho nezabudlo

Semienka, ktoré sa z fľaše podarilo vybrať, boli umiestnené do substrátu a izolované tak, aby boli chránené pred kontamináciou. Mnoho zo semienok už niekoľko rokov po začatí experimentu stratilo schopnosť klíčenia. Niektoré však boli omnoho odolnejšie. Napríklad, v roku 2000 profesor Frank Telewski zasadil 50 semienok divozelu švábového (Verbascum blattaria). Takmer polovica z nich aj po tak dlhom čase vyklíčila. Okrem toho, životaschopné bolo aj semienko slezu nízkeho (Malva rotundifolia).

Telewski už teraz myslí na to, že sa o chod experimentu budú musieť starať ďalšie generácie. Starostlivo preto vyberá a trénuje svojich nasledovníkov. Je dôležité, aby sa na experiment nezabudlo a aby na mieste, kde sa fľaše nachádzajú, nevznikli napríklad nové stavby, píše NPR. Ak bude experiment pokračovať v 20-ročných cykloch, posledná fľaša by mala byť vykopaná v roku 2100, teda 221 rokov od začatia.

Aj keď tento experiment si právom zasluhuje titul najdlhší, zápis v Guinessovej knihe rekordov zatiaľ patrí inému. Za oficiálne najdlhšie bežiaci sa považuje Broadbalkov experiment. Ten skúma vplyv hnojív na oziminy už od roku 1843. Pred 7 rokmi však vedci začali experiment skúmajúci životaschopnosť baktérií. Trvať by mal až 500 rokov.