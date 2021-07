Najdlhšia železnica sveta po Transsibírskej magistrále: Vlak prejde 4500 kilometrov a 6 časových pásiem za 3 dni

Vybrať sa na zážitkové výlety sa dá rôznymi spôsobmi. Jednou z možností, ako spoznať množstvo nového, kochať sa nezameniteľnými výhľadmi a za pár dní prejsť tisícky kilometrov, je kúpiť si lístok na vlak, ktorý vedie cez najdlhšie železnice sveta a ponúka unikátne dobrodružstvo. Presne takou je železnica, ktorá vedie naprieč Kanadou a patrí medzi svetové unikáty. Pozrime sa, ako vyzerá.

Transsibírska magistrála prechádzajúca z Moskvy do Vladivostoku je bezkonkurenčne najdlhšou nepretržitou železničnou traťou na svete. Okrem toho sa môže pýšiť aj ďalším doteraz neprekonaným prívlastkom, a to označením ako najdlhšia stavba sveta vôbec.

Transsibírsku poznáme všetci. Viete ktorá je druhá?

Je obľúbená nie iba medzi nadšencami vlakových dobrodružstiev, ale aj všeobecne medzi cestovateľmi či verejnosťou, ktorá túži po nevšedných zážitkoch. Transsibírska magistrála je preto celkovo dobre známa a pre mnohých obrovským snom. Viete však, ktorá je druhá najdlhšia železničná trať našej planéty, odkiaľ a kam prechádza, prečo vznikla a čím je výnimočná?

4466 kilometrov naprieč celou Kanadou

Železničná sieť sa nazýva Canadian Pacific Railway a označuje sa PCR. Už ako napovedá jej samotný názov, táto železnica prvej triedy je v Kanade dôležitým spojovacím bodom. Prechádza naprieč celou krajinou, od mesta Vancouver až po Montreal. Nevynechá dôležité mestá ako Calgary, Winnipeg alebo Toronto.

Následne pokračuje aj do Spojených štátov a dostanete sa ňou napríklad do Chicaga, Washingtonu, Philadelphie alebo New Yorku. Má dĺžku 4466 kilometrov a vďaka tomu je hneď na druhom mieste po Transsibírskej magistrále, ktorá je dlhá 9259 kilometrov. Trať Canadian Pacific Railway celkovo meria 22 400 kilometrov.

Jej história siaha až do roku 1881, kedy bola spoločnosť CPR založená. Pôvodným plánom bola výstavba transkontinentálnej železnice, ktorá bola prisľúbená Britskej Kolumbii pri jej vstupe do konfederácie. Mali 10 rokov na to, aby svoj sľub splnili. Tak začali práce a behom piatich rokov sa stala skutočnosťou.

Jej stavba mala množstvo komplikácií, vyžiadala si aj ľudské obete

Železnica bola dokončená 7. novembra 1885, šesť rokov pred plánovaným termínom. Jej dôležitosť spočívala pri samotnom rozvoji krajiny vďaka tomu, že uľahčila dopravu po celej Kanade. Na stavbe sa podieľalo tisíce robotníkov, vrátane 15-tisíc čínskych zamestnancov, ktorí pracovali v nebezpečných podmienkach. Stovky ľudí prišlo v ich dôsledku o život.

Jej výstavba sa stretla aj s ďalšími problémami. Hneď na začiatku dokonca spôsobila pád vlády premiéra Johna Alexandra McDonalda, čomu nasledovali predčasné voľby. Dokonca hrozilo pozastavenie tohto plánu.

Vedie cez prériu, vrchy, z jednej strany Kanady na druhú

Nechýbali finančné problémy a napokon komplikáciou boli aj skalnaté vrchy, cez ktoré železnica vedie. Napokon sa to však podarilo a dodnes prináša nezameniteľné výhľady nie iba na hory, ale aj na prériu. Doslova spája oblasti Kanady od jedného pobrežia k druhému.

V minulosti slúžila vo veľkej miere na prepravu cestujúcich, ktorých dokázala premiestniť rýchlo na veľké vzdialenosti. Bola totiž jediným možným dopravným spojením, ktoré dokázalo ľudí prepraviť v týchto vzdialenostiach. Dnes sa využíva skôr na prevoz tovaru a pre kanadskú ekonomiku je stále jedným z najdôležitejších dopravných systémov. Na svoje si však stále môžu prísť aj náruživí cestovatelia.

Význam počas druhej svetovej vojny aj pri osídlení

CPR sa stretla aj so zaujímavou náhodou a podarilo sa im objaviť pri kopaní studne na čerpanie vody zemný plyn a vďaka tomu železnice používajú tento plyn na kúrenie a energiu až dodnes. Železničná spoločnosť preukázala svoj veľký význam aj počas druhej svetovej vojny, kedy pomohla prepraviť cestujúcich a náklad.

Hlavným cieľom železnice malo byť prepojenie Kanaďanov z jedného pobrežia na druhé. V tomto období bol jej západ relatívne neobývaný. To sa napokon úspešne podarilo a aj dnes sa považuje za jednu z najväčších technických stavieb Kanady.

Železnica si môže pripísať na konto aj úspech v pomoci pri osídľovaní týchto častí Kanady. Aby totiž bolo jej fungovanie výnosné, potrebovala mať ľudí aj na západe, ktorí ju budú využívať. Tými sa stali prisťahovalci a osadníci z druhej strany Kanady alebo Európy.

V minulosti slúžil CPR aj ako pohrebný vlak na prevážanie pozostatkov významných osobností, alebo sa používal na prepravu hodvábu. Dá sa povedať, že mal skutočne veľký význam.

Jeden z najväčších zážitkov na svete

Aktuálne patrí Canadian Pacific Railway medzi najväčšie zážitky, čo sa týka železničnej dopravy. Prejsť túto trasu je možné už za tri dni, ktorými vystriedate celkovo až šesť časových pásiem. Treba podotknúť, že Kanada je svojou rozlohou druhou najväčšou krajinou na celom svete, hneď po Rusku, takže tri dni sú plné zaujímavých miest. Vlaky majú navyše naplánovanú svoju trasu tak, aby cestujúci počas dňa videli čo najviac z unikátnej kanadskej prírody.

K dispozícii je niekoľko tried, podobne ako to poznáme aj u nás. Ekonomická trieda je najnižšou a vyššie triedy obsahujú napríklad súkromnú spálňu s panoramatickým výhľadom alebo celé presklené kupé, kde sa môžete naplno kochať výhľadmi na jazerá, hory, vodopády a mnoho ďalšieho. Ak budete mať šťastie, možno uvidíte aj zvieratá, ako napríklad losy, jelene alebo medvede. Ak máte voči vlakom akékoľvek predsudky, táto železnica naprieč Kanadou ich môže navždy zbúrať.