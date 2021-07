Najbohatší, najstaršia, najmladší a brat. Už o pár hodín letí do vesmíru Bezos a jeho posádka, sledujte let online

Deväť dní po britskom miliardárovi Richardovi Bransonovi chce podniknúť krátky výlet do vesmíru aj zakladateľ spoločnosti Amazon Jeff Bezos, informuje agentúra DPA. V utorok popoludní SELČ uskutoční raketa New Shepard vyvinutá Bezosovou spoločnosťou Blue Origin prvý let s ľudskou posádkou.

Dnes o 15-tej

Po štarte z firemnej základne neďaleko mestečka Van Horn v americkom Texase, ktorý je naplánovaný na 15.00 h SELČ, by mala kozmická loď New Shepard v priebehu dvoch minút zrýchliť na viac ako 3700 kilometrov za hodinu, informuje DPA. Oddelená kapsula dosiahne najvyšší bod letu vo výške viac ako 100 kilometrov nad zemou. Beztiažový stav by mal trvať tri minúty. Potom sa má znovu dostať do zemskej atmosféry a pristáť v texaskej púšti pomocou veľkých padákov. Celkovo by mala cesta trvať len asi desať minút.

Unikátna posádka

Na palube vesmírneho plavidla bude okrem Jeffa Bezosa aj jeho brat Mark a ďalší dvaja ľudia. Prvým z nich je 18-ročný Oliver Daemen, ktorý sa má stať vôbec najmladším človekom vo vesmíre, informuje agentúra AFP. Daemen, ktorý vlani ukončil strednú školu, bude zároveň prvým platiacim zákazníkom Blue Originu. Stane sa tak aj napriek tomu, že mladík nebol výhercom aukcie, ktorý si za 28 miliónov dolárov zabezpečil miesto v posádke kozmickej lode New Shepard. Výherca aukcie, ktorý si želal zostať v anonymite, sa na aktuálnom lete zúčastniť nemôže, a preto poletí v niektorom z ďalších plánovaných letov. Daemenov otec zaplatil v charitatívnej aukcii druhú najvyššiu sumu, jej výška však nebola zverejnená.

Do vesmíru s Daemenom a bratmi Bezosovcami poletí aj 82-ročná americká letkyňa Wally Funková, ktorá sa zase stane najstarším človekom vo vesmíre. Rekord v súčasnosti drží astronaut John Glenn, ktorý v roku 1962 ako prvý Američan obletel zemeguľu a do vesmíru sa opäť pozrel v roku 1998 ako 77-ročný.

Bezosa predbehli iní miliardári

Bezosa v pomyselnom dobývaní kozmu predbehol ďalší miliardár, Richard Branson, ktorý 11. júla podnikol krátku exkurziu do vesmíru s vlastnou vesmírnou loďou s názvom VSS Unity, pod hlavičkou spoločnosti Virgin Galactic. Ako píšu americké médiá, lety do vesmíru sa tento rok stali bojiskom, na ktorom súperia najbohatší ľudia sveta.

Tretím miliardárom v poradí je zakladateľ automobilky Tesla a kozmickej firmy SpaceX Elon Musk. Nosné rakety Falcon 9 a lode Dragon firmy SpaceX už dopravujú náklad aj astronautov na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS). Musk v ďalšej fáze počíta tiež s turistami. Sám ale ešte neoznámil, kedy sa do vesmíru chystá pozrieť osobne. Okrem toho Muskova spoločnosť SpaceX pracuje na raketách, ktoré by mali byť schopné dopraviť ľudí na Mesiac aj na Mars. V roku 2016 Musk okrem iného povedal, že chce na “červenú planétu” do roku 2050 dopraviť milión ľudí, uvádza agentúra AP.

Live prenos z letu: