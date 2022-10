Nadržaní samci sa vrhli na včeliu kráľovnú a snažia sa s ňou spáriť. Zverejnili najlepšie fotky prírody za rok 2022

Ako každý rok, aj tento sa konala prestížna súťaž Britského prírodovedného múzea (Natural History Museum) a opäť sa do súťaže zapojilo množstvo fotografov s úžasnými zábermi prírody.

Iba piata žena za takmer 60 rokov

Tohtoročnú hlavnú cenu získala americká fotografka Karine Aignerová. Tej sa podarilo vytvoriť nádherný záber na včely, ktoré sa „klbčia“ medzi sebou na púšti v Texase.

Fotografia ukazuje správanie, keď sa veľké množstvo samcov včiel snaží spáriť s kráľovnou v strede. Porota sa rozhodla, že táto fotografia je tou úplne najlepšou zo súťaže.

Tohtoročná súťaž, ako uvádza Natural History Museum v tlačovej správe, je výnimočná aj tým, že Karine je iba piatou ženou, ktorej sa podarilo v rámci 58-ročnej histórie súťaže získať hlavné ocenenie.

Mladý fotograf

Titul Young Wildlife Photographer of the Year 2022, teda titul pre mladého fotografa, získal iba 16-ročný Katanyou Wuttichaitanakorn z Thajska za fotografiu Krása kostíc (Beauty of Baleen). Mladému fotografovi sa podarilo zachytiť veľrybu pri kŕmení, keď morský cicavec prechádza húfom drobných rýb a kostice používa ako sito na filtrovanie vody a koristi.

Opisovaní dvaja víťazi boli vybraní z 19 víťazov v rôznych kategóriách, ktoré ukazujú krásu a rozmanitosť prírody a zvierat. Porota posúdila celkovo až 38 575 fotografií z 93 krajín sveta.

Ak by ste si chceli pozrieť fotografie naživo, tak múzeum odporúča si kúpiť lístky online a zarezervovať si vstup. Samotná výstava sa začne 14. októbra a potrvá do začiatku júla 2023.