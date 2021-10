Nabité zbrane, tragické pády aj autonehody. Aj pri týchto filmoch došlo k nešťastným smrteľným nehodám

Médiá po celom svete už niekoľko dní zapĺňajú správy a nešťastnej nehode herca Aleca Baldwina. Ten počas nakrúcania nového westernu nevedomky zastrelil hlavnú kameramanku a postrelil režiséra filmu zo zbrane, ktorá bola nabitá. Takéto nehody však pri nakrúcaní filmov nie sú ničím výnimočným. V minulosti sa ich odohralo viac a mnohé z nich boli aj ďaleko vážnejšie.

Nehody pri nakrúcaní filmov sa stávajú. Diať sa to pritom môže nielen pri tvorbe akčných snímok, ale aj pri nakrúcaní tých “jednoduchších filmov”. Samozrejme, prvenstvo v nehodách, a často fatálnych, majú filmy náročnejšie na produkciu. Nie každá je však tak medializovaná, ako nedávna nehoda herca Aleca Baldwina.

Štúdia z roku 2016, ktorú dala dohromady agentúra Associated Press zistila, že najmenej 43 ľudí zomrelo od roku 1990 na filmovom pľaci pri produkcii, a to len na území Spojených štátov amerických. V celosvetovom meradle môže byť tento počet ešte vyšší.

Často ide o nehody, ktorým sa dá zabrániť, no do úvahy treba brať ľudský faktor, ktorý môže v mnohých ohľadoch (a nie naschvál) zlyhať. Ako sme spomínali, podobných nehôd a niekedy aj ďaleko rozsiahlejších sa stalo už pri nespočet snímkach. Toto sú tie najznámejšie z nich.

Vrana (The Crow)

Príbeh tohto doslova prekliateho filmu ste už možno počuli. Rad nešťastných náhod ho totiž doslova preslávil. Počas nakrúcania temnej komiksovky si filmári „užili“ svoje a mnohí predpokladali, že sa snímku ani nepodarí dokončiť. Na pľaci sa totiž museli vysporiadať s ničivou búrkou, horiacim kamiónom, niekoľkými zraneniami členov štábu, pri ktorých skončil skrutkovač v ruke 26-ročného mladíka a došlo dokonca aj na zásah elektrickým prúdom. Toto všetko však bolo ničím oproti tomu, čo sa ešte len malo na pľaci udiať.

Rekvizitár filmu dostal totiž pokyn od hlavných členov štábu zohnať strelnú zbraň do jednej zo scén aj so slepými nábojmi. To sa mu však nepodarilo a nakúpil ostré, z ktorých slepé vyrobil. Pri ich výrobe však použil pôvodný olovený projektil, čo bolo dôvodom, prečo sa guľka v hlavni pri skúšobnej streľbe roztrieštila a zasekla. Zbraň následne odložili a nepoužívali dva týždne až do osudného dňa.

Zbraň nabitú slepými nábojmi dostal v deň nakrúcania jednej z posledných scén herec Michael Massee. Ten mal vystreliť na hlavného hereckého predstaviteľa filmu Brandona Leeho, čo napokon aj spravil. Zbraň však okrem slepého náboja vystrelila aj úlomky tej, ktorá sa v nej predtým zasekla a Leeho zasiahla priamo do aorty. Nikto nevedel, čo sa v tej chvíli stalo a nakrúcanie scény pokračovalo ďalej. Keď si však všetci prítomní všimli, že Lee sa ani po stopnutí ostrej nezdvíha zo zeme a uvideli ho v kaluži krvi, zavolali záchranku. Tá na pľac dorazila, ešte kým bol herec nažive. Po prevoze do nemocnice, sérii transfúzií a náročnej operácii však zomrel. Viac o tomto filme sa dočítate aj v našom staršom článku.

Temný rytier (The Dark Knight)

Nakrúcanie druhého filmu o Batmanovi režiséra Christophera Nolana poznačila najviac smrť herca Heatha Ledgera, ktorá sa nestala priamo na pľaci, ale na izbe jeho hotelovej izby. Došlo však aj na iné úmrtie, uvádza The Guardian.

V roku 2007 počas produkcie filmu zahynul na pľaci aj technik špeciálnych efektov Conway Wickliffe, keď s autom narazil v rýchlosti „len“ 32 km/h do stromu. Wickliffe v tej chvíli sedel na zadnom sedadle automobilu Nissan 4×4 a z okna počas jazdy nakrúcal scénu s kaskadérom, ktorý išiel paralelne v aute vedľa neho. Nešťastná nehoda znamenala pre talentovaného muža istú smrť. Utrpel mnohopočetné zranenia, ktorým na mieste podľahol.

Deadpool 2

Ešte náročnejšie ako scény v automobiloch sú pre kaskadérov náročné aj scény jázd a naháňačiek na motorkách. Vo Vencouveri takto zomrela S. J. Harris, 40-ročná kaskadérka pre film Deadpool 2, píše agentúra Reuters.

Tá pri nakrúcaní scény do filmu náhle stratila kontrolu nad strojom a prerazila sklený výklad v budove na ulici. Harris bola profesionálnou motocyklovou pretekárkou a práca na pokračovaní Deadpoola bola jej prvou filmovou vôbec.

Živí mŕtvi (The Walking Dead)

K smrteľným nehodám však nedochádza len pri produkcii filmov, ale aj seriálov. Príkladom a varovným prstom pre lepšie podmienky pri práci je aj hororovo ladená dráma The Walking Dead. Počas produkcie jednotlivých sérií a epizód sa zranilo už nespočet hereckých predstaviteľov či členov kaskadérskeho tímu. Žiaľ, došlo aj na smrteľné nehody, píše The New York Times.

Na pľaci v júli 2017 zomrel kaskadér John Brenecker, ktorý sa predtým podieľal aj na oveľa náročnejších produkciách (pracoval napríklad na horore Get Out či akčnom filme The Fate of the Furious). Pri nácviku jednej zo scén, v ktorej mal vypadnúť z balkóna, však tesne o pár centimetrov minul bezpečnú a mäkkú podložku. Pri páde z výšky viac ako 6 metrov si fatálne poranil hlavu a na druhý deň po prevoze do nemocnice zraneniam podľahol.

Rodina zosnulého kaskadéra zažalovala stanicu AMC, ktorá seriál produkuje, pretože podľa nich nebol pľac a scéna dostatočne zabezpečené voči možným úrazom. V roku 2019 súd v Georgii uznal, že štáb ani stanica AMC za úmrtie nemohli, rodine však museli vyplatiť odškodné viac ako 8 miliónov dolárov. V marci tohto roku ale odvolací súd rozhodnutie o vyplatení odškodného zrušilo.

Twilight Zone: The Movie

Nielen dnes, ale aj v minulosti platili na každom jednom pracovisku rôzne bezpečnostné opatrenia, filmové produkcie nevynímajúc. Nové bezpečnostné štandardy vo filmovom priemysle sa však museli urýchlene stanoviť po tom, čo došlo k veľkej nehode pri nakrúcaní filmu Twilight Zone: The Movie, uvádza portál ABC News.

Pri nakrúcaní scény s helikoptérou sa lietajúci stroj znenazdajky zrútil k zemi. Na mieste umrel herec Vic Morrow a dve deti, obe vo veku 6 rokov (My-Le Dinh a Renee Chen). Šestica ďalších ľudí sa pri páde vrtuľníka vážne zranila, no prežili. Režiséra filmu (celkovo mal tento film 4 režisérov, každý z nich točil svoj vlastný príbeh) Johna Landisa po nakrúcaní filmu obvinili z neúmyselnej vraždy, nakoniec bol však obvinení zbavený. Landis sa krátko po dokončení psychicky zrútil, bral antidepresíva a celá udalosť sa negatívne podpísala aj na jeho kariére.

Cover Up

Zbraň na pľaci, ktorá mala byť použitá pri nakrúcaní scény, sa objavila aj pri produkcii jednej z epizód seriálu Cover Up v roku 1984, píše portál ČSFD.

26-ročný herec Jon-Erik Hexum sa počas prestávky v nakrúcaní na pľaci nudil, a tak si vymyslel pomerne nezvyčajnú zábavku, o ktorej sa domnieval, že je bezpečná. Rozhodol sa zahrať si „ruskú ruletu“ s pištoľou, ktorú mal ako herec použiť pri nakrúcaní ďalších scén. Domnieval sa, že v nej sú len slepé náboje, čo aj boli. Keď si však priložil zbraň k hlave a stlačil spúšť, výstrel mu spôsobil pomliaždeniny mozgu a Hexum upadol do kómy. Zranenia však boli devastačné a mladý herec, ktorý mal prakticky ešte celú kariéru pred sebou, bol po šiestich dňoch v nemocnici od prístrojov odpojený.

Osamelý jazdec (The Lone Ranger)

Nielen nehody na autách, pády z výšok či streľba zo zdanlivo nenabitej zbrane, ale aj rôzne iné nehody, sa na filmových pľacoch stávajú. Svoje o tom vie aj štáb režiséra Gora Verbinskiho, ktorý v roku 2013 pripravoval film s názvom The Lone Ranger v hlavnej úlohe s Johnnym Deppom.

Pri nakrúcaní tohto dobrodružného westernu sa však stala tá najmenej pravdepodobná vec, ktorú mohol ktokoľvek predpokladať. Jeden z členov štábu a vodič sa totiž nešťastnou náhodou počas produkcie filmu utopil, píše web NBC News.

Midnight Rider

Stalo sa však len veľmi málo prípadov, kedy by bola vyvodená vážnejšia zodpovednosť filmárom, ak na pľaci došlo k smrteľným nehodám. To sa ale nestalo v prípade snímky Midnight Rider, ktorú smutná a tragická udalosť poznačila natoľko, že jej režisér skončil vo väzení a produkcia bola okamžite zastavená, píše denník The Guardian.

Za všetko mohli zle vybavené povolenia na nakrúcanie scény na koľaji v meste Jessup v Georgii. Nácvik scény sa skončil skutočne fatálne, keď sa na pľaci znenazdajky objavil vlak. Celý štáb mal na evakuáciu priestoru len pár sekúnd. Vlak zrazil asistentku kamery Sarah Jones, pre ktorú boli tieto zranenia nezlučiteľné so životom. Viacerí ďalší utrpeli taktiež vážne zranenia.

Režisér filmu Randall Miller bol obvinený z neúmyselného zabitia a dostal dva roky natvrdo v base s 9-ročnou podmienkou. Odsedel si len polovicu trestu.