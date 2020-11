Na vianočnom stromčeku v New Yorku objavili sovu. Cestovala 170 kilometrov a dostala príznačné meno

Pri stavaní vianočného stromčeka objavili pracovníci vo vetvách ukrytú malú sovu. Tá cestovala tri dni bez jedla a vody a svoj úkryt odmietala opustiť.

Na vianočnom stromčeku v Rockefellerovom centre v americkom New Yorku zachránili malého vtáčika. Pôtika škripľavého patriaceho medzi sovy, ktorého populácia stále klesá, našli pracovníci pomáhajúci transportovať smrek zo 170 kilometrov vzdialeného mestečka Oneonta.

Operenec, ktorého nazvali príznačným menom – Rockefeller, sa počas trojdňovej cesty do New Yorku držal stromčeka ako kliešť. Taktiež nič nejedol a nepil. V stredu večer ho preto previezli k newyorskému veterinárovi na röntgenové vyšetrenie. Po ňom sa zdá, že je v dobrom stave. Ujala sa ho miestna pani Kalishová, ktorá plánuje, že sa nejaký čas bude oňho starať a neskôr ho pustí do voľnej prírody.