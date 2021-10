Na Vianoce budeme za vrcholom, tak skoro sa to nezlepší. Čakajú nás aj ďalšie vlny, tvrdia odborníci

Hosťami v relácii Na telo plus u moderátora Michala Kovačiča dnes boli infektológ Vladimír Krčméry, lekár Peter Visolajský a matematik Richard Kollár. Hlavnou témou bola 3. vlna, jej vrchol, zaočkovanosť a 3. dávky vakcíny.

Richard Kollár v relácii uviedol, že 3. vlna bude ešte silnejšia, so slabnutím sa zatiaľ nepočíta. Zatiaľ na Slovensku nemáme mechanizmus, ktorý by ju zastavoval. Nemáme vyhlásený ani núdzový stav, opatrenia sa nekontrolujú dostatočne, nemáme ani zákaz pohybu medzi okresmi. Do konca novembra sa preto situácia zlepšovať nezačne. Vrchol sa očakáva niekedy okolo decembra, na Vianoce budú nemocnice plné.

O imunite populácie nevieme dokopy nič

Aké však budú presné čísla, to povedať nevieme. Na to by sme museli vedieť, koľko ľudí covid prekonalo a museli by sme rapídne zvýšiť zaočkovanosť. Modelov je mnoho, nedá sa však úplne presne povedať, ako sa bude situácia vyvíjať, všetko sú to predpoklady na základe dát, kde ale niektoré premenné nepoznáme.

“Nevieme totiž nič o našej populácii. Niektorí ochorenie prekonali, nevieme však, či majú dostatočnú imunitu,” uviedol lekár Peter Visolajský. Do výpočtov vstupuje mnoho premenných, mnoho z nich však nepoznáme. Napríklad aj to, akú imunitu majú tí, čo vírus prekonali, koľko takých ľudí skutočne je a podobne.

“Zánosy infekcií a epidémií tu budeme mať až dovtedy, kým nebude zaočkovaných 2/3 obyvateľov zemegule. Ľuďom treba povedať pravdu vopred,” doplnil profesor Krčméry. „Typ stolovej hory sa začína meniť na Mount Everest,” pokračoval infektológ o pandemickej krivke tretej vlny.

Na Vianoce zrejme pokoj nebudeme mať

Situácia v okresoch sa začne postupne zhoršovať už v najbližších dňoch. Pribudnú nám čierne okresy. Matematik Richard Kollár hovorí čoraz častejšie o oneskorení, to môžeme pozorovať aj v iných krajinách. V menej premorených okresoch môže byť situácia aj horšia, zlepšovať sa bude len pomaly a vtedy, keď už vírus nebude mať koho nakaziť. Cez Vianoce sa očakáva, že bude vlna doznievať, v nemocniciach bude veľa pacientov.

Krčméry pripomenul, že všetci musíme urobiť niečo preto, aby boli tohtoročné Vianoce pokojné a prežité v rodinnom kruhu, nie v nemocnici. Narážal tým na očkovanie, s čím súhlasí aj Kollár.

“Ak by sme nemali “špeciálny problém”, na Vianoce by sme mali pokoj,” doplnil Kollár. Ide totiž o to, že 9 mesiacov je nebezpečná doba po druhej dávke pre ľudí nad 65 rokov. Ich imunita voči covidu začne klesať. Ak ich nestihneme do Vianoc zaočkovať treťou dávkou, môžeme mať problém. Ak tomu predídeme, na Vianoce môžeme podľa Kollára už klesať.

Na otázku, ako zvýšiť zaočkovanosť profesor Krčméry odporúča inšpirovať sa ostatnými krajinami, a začať zvažovať povinné očkovanie. To ale odmieta minister zdravotníctva Lengvarský aj koalícia ako taká. Myšlienku povinného očkovania niektorých vybraných profesii by Krčméry nezavrhoval. Pomohlo by aj celkové zvýšenie počtu zaočkovaných, ktoré je však momentálne ťažko dosiahnuteľné.

Lekár Visolajský si myslí, že by pomohlo aj dôkladné vysvetľovanie. Komunikácia voči ľuďom podľa neho zlyháva. Očkujeme však už od decembra minulého roka.

3. dávka vakcíny je dôležitá

Ak má človek imunitu po prekonaní alebo očkovaní, schopnosť nakaziť druhého človeka je náročnejšie. “Pri reinfikovaní nakazení vylučujú vírus kratšie a v menšej náloži”, potvrdil lekár Visolajský. Pod%la matematika Kollára by pomohlo aj zaradiť ľudí, ktorí ochorenie prekonali do rovnakej kategórie ako očkovaní, no rovnako tu máme problém. Keďže desaťtisíce ľudí boli identifikovaní antigénovými testami, nie sú nikde oficiálne vedení ako tí, čo vírus prekonali. Podobný problém bol pri covidpasoch, keď si tam 180-dňové prekonanie títo ľudia nevedeli a nemohli zapísať, kvôli tomuto technickému problému. Pozitívni z antigénov nie sú nikde evidovaní, aj preto sa teraz vždy potvrdzujú PCR testami.

Odborníci sa zhodli, že 3. dávka vakcíny je dôležitá, aby sa zvýšila imunita u určitých skupín, najmä pri chorých a senioroch. Tiež však odporučili nakladanie s 3. dávkami rozumne, možno počkať u niektorých vekových skupín až do jari.

