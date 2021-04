Na verejných toaletách by ste mali byť čo najkratšie. Vedci vykonali experiment a prišli s nechutným výsledkom

Občas sa však ich použitiu jednoducho nevyhneme, aj keď s istou dávkou odporu. Verejné toalety nie sú vždy práve najčistejšie a nikdy nemôžete vedieť, kto ich pred vami použil. Po tomto sa vám však zhnusia ešte viac.

Verejné toalety sú nebezpečnejšie, ako by ste si mysleli

Je známy fakt, že výkaly či zvratky sú plné patogénov. Niektoré verejné toalety sú zas plné zvyškov výkalov a zvratkov. Ako informuje portál Science Alert, už predtým počítačové simulácie dokázali, že po spláchnutí toalety sa drobné častice dostanú do vzdialenosti aj niekoľkých metrov. Najnovšia štúdia publikovaná v časopise Physics of Fluids však ukazuje, že po spláchnutí toalety sa vzduchom môže šíriť aj ebola, norovírus a dokonca aj koronavírus.

Na verejných toaletách (aj pri pisoároch) umiestnili vedci do rôznej výšky počítadlá častíc. Tie merali množstvo aerosólu vo vzduchu pred, ale aj po vykonaní experimentu, teda po spláchnutí toalety. V priebehu troch hodín spláchli vedci toalety viac ako stokrát. Ukázalo sa, že následné množstvo častíc vo vzduchu bolo obrovské, po každom spláchnutí sa do vzduchu dostali tisícky drobných kvapôčiek.

Aerosól sa dostal do výšky viac ako 109 centimetrov a do vzdialenosti 69 centimetrov od toalety. Vo vzduchu ostávajú niektoré častice aj 20 sekúnd. To, koľko častíc sa po spláchnutí dostane do vzduchu, je ovplyvnené mnohými faktormi, napríklad tlakom vody v toalete, dizajnom misy, ako aj silou spláchnutia. Ak sklopíte veko toalety, môže to trochu pomôcť, častice však napriek tomu budú do vzduchu unikať cez medzery medzi vekom a doskou.

Problémom je ventilácia a množstvo ľudí

Bežné toalety, ale aj pisoáre, produkovali tisícky kvapôčiek menších ako 3 mikrometre. Tie sú nebezpečné najmä v prípade, ak prenášajú mikroorganizmy, ktoré môžu zapríčiniť šírenie infekcií. Vzhľadom na to, aké sú častice malé, ostávajú vo vzduchu dlhšie. Najmä v súčasnosti, v čase pandémie, to vedcom spôsobuje vrásky na čele.

Verejné toalety sú často malé, bez riadneho vetrania a neraz sa v nich strieda množstvo ľudí. To niekoľkonásobne zvyšuje riziko prenosu ochorenia v interiéroch. Aj keď zatiaľ nebolo potvrdené, že by sa človek nakazil po použití verejnej toalety, riziko je pomerne vysoké, píše Harvard Health Publishing. Pomôcť by mohla lepšia ventilácia, tú je však neraz náročné zabezpečiť. Vedci upozorňujú, že ak už verejnú toaletu naozaj musíte použiť, je ideálne zdržať sa tam čo najkratšie.