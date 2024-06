Na toto Slováci dlho čakali: Obľúbené kanály sa objavia u nového operátora, potešia najmä tieto skupiny ľudí

Pre fanúšikov motošportu a bojových športov nastala tento rok mimoriadne nepríjemná situácia, keď svoje obľúbené programy prakticky nemali kde pozerať. Prenosy z populárnej Formuly 1, MotoGP či z UFC sa totiž začali exkluzívne vysielať na staniciach Nova Sport 5 a 6, ktoré však prakticky takmer žiadny operátor neponúkal. Teraz je ale všetko inak, píše Živé.

Konečne sa dohodli

Skupina Nova Sport údajne pýtala za vysielacie práva nereálne čiastky a jediný operátor, ktorý im vedel vyhovieť, bol Skylink. Aj ten ale ponúkal len kanál Nova Sport 5. Šiesty okruh nikto nevysielal. Aj preto bola spoločnosť nútená pridať ho na svoju streamovaciu službu Voyo, aby zabránila fiasku.

Situácia sa, až do týchto dní, nijako nezlepšovala, no konečne nastala zmena. Uprostred formulovej sezóny boli dnes tieto kanály zaradené aj do balíčkov od Telekomu, pod ktorý patria Magio TV a Digi TV. Čo sa týka Magia, kanály sú dostupné v balíčkoch Magio TV Sat XL a Magio TV cez internet XL. Pre klientov s Magio TV (IPTV) budú tiež v balíčku XL. Magio však ponúka aj čisto športový balíček, kde sú tieto kanály taktiež dostupné, čo sme si aj overili.

Čo sa týka Digi TV, tá pridá Nova Sport 5 do internetovej televízie do balíka Prémiový šport a Nova Sport 6 bude v základnom balíku „L“. Ak máte satelitnú televíziu, oba programy budú v balíku Platinum. V prípade káblovky bude Nova Sport 5 v balíku Prémiový šport. Len do konca augusta si oba kanály užijú aj predplatitelia internetovej televízie „L“