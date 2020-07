Na špeciálnej edícii festivalu FLAAM sa na pódiu stretne 20 hudobníkov zo 14 kapiel

Na rok 2020 mali jeho organizátori veľké plány, ktoré im však prekazila pandémia. Napriek tomu sa rozhodli pripraviť jednodňový špeciálny medziročník s názvom FLAAM-20 s obmedzenou kapacitou pre 500 návštevníkov. 15. augusta sa na nitrianskom Hideparku predstaví silná medzinárodná šestica techno djov a producentov, no najväčším prekvapením večera bude premiéra novej slovenskej supergroup, v ktorej sa po prvýkrát na jednom pódiu stretne 20 muzikantov zo 14 kapiel a projektov.

„Dlho sme sa bavili o tom, aký event – a či vôbec – spraviť namiesto normálneho Flaamu. Nechceli sme zorganizovaťfestival len s česko-slovenskými kapelami, tak sme totiž fungovali prvých pár rokov a už by nás to nebavilo,” hovorí šéfdramaturg festivalu Marián Tesák. „Potrebovali sme si nájsť niečo, čo bude pre nás sranda. A keďže našou tímovou “guilty pleasure” sú popové hity z posledných desaťročí, pre nápad so superkapelou sme sa hneď nadchli. Okamžite sme spísali zoznam pesničiek a muzikantov, ktorých by sme do nej chceli… a ktorých by sme do nej vedeli prehovoriť. To sa ukázalo ako celkom zbytočné, väčšina súhlasila hneď a s absolútnym nadšením.”

Tak vznikla superkapela Tuzex Orchestra, v ktorej sa predstaví 20 (nielen) slovenských muzikantov zo 14 kapiel. Tvoria ju Martin Zaujec, Tom Lobb, Mišo Eichler (všetci LUVVER), Pišta Kráľovič (FVLCRVM), Juraj Marikovič a Alan Prekop (Bad Karma Boy), Martina Kertészová (Martina Kertészová a kamoši), Samo Štefanec (Bulp), Dominik Prok (52 Hertz Whale), Juraj Peták (Lannne), Tomáš “Bilčo” Billik (Marhule / Kýbel Mačiek), Miloš Zaujec (The Paranoid), Andrej Boniš (Sematam), András Weil (ODD ID), Viola Okos (ODD ID), Jano Dudek (Vinco Rox), Juraj Hrstka (Párovské Hlavy) a Marián Tesák (Párovské Hlavy).

A čo bude Tuzex Orchestra hrať? „Bude to hodinu a pol dlhý prierez česko-slovenských a zahraničných hitov. Spevákov a hudobníkov sme chceli dostať do čo najväčších kontrastov s tým, ako ich ľudia poznajú. Proste bez hanby, v úplne absurdných zostavách a v maximálne vyhrotených polohách. Budú hrať všetko od Žbirku a Tublatanky cez Vondráčkovú až po… OutKast či Omegu,” pokračuje Tesák.

Nápad so superkapelou môže znieť jednoducho, jeho realizácia je však pomerne náročná. „Museli sme vymyslieť rôzne formácie, rozmeniť na drobné všetky aranžmány, zorganizovať skúšky tak, aby všetkým vyhovovali. Je to celé dosť šialené,” hovorí šéf umeleckej produkcie festivalu, bubeník kapely LUVVER, Martin Zaujec, ktorému prischla rola kapelníka novej supergroup.

FLAAM-20 však nebude len o novej slovenskej superkapele. Organizátori sa napriek obmedzeniam vyplývajúcim z momentálnej situácie pokúsili v čo najväčšej možnej miere zachovať medzinárodný charakter festivalu. Podarilo sa im to vďaka dramaturgii “afterparty” večera, ktorá bude trvať až do rána, a predstaví sa na nej silná šestica techno djov a producentov.

Jej najväčšou hviezdou bude maďarský dj a producent Imre Kiss, rezident legendárneho budapeštianskeho klubu Lärm, ktorého sety oscilujú na hraniciach techna, acidu či electra. Sekundovať mu budú známa lámačka sŕdc pražských tanečných parketov, NCOL, jeden z najväčších talentov českej techno scény, Exhausted Modern, a ruská producentka a dj-ka Tasya, ktorá sa zároveň podieľa na organizácii pražských festivalov Lunchmeat či Mezipatra. Doplnia ich flaamovskí “local heroes” Still Sparkling, čo je pseudonym jedného z festivalových produkčných, Jonáša Verešpeja, a Italo Mario Italo, selektorský projekt Mária Bezáka, šéfa flaamovských barov.

FLAAM-20 sa bude konať 15. augusta na nitrianskom Hideparku. Predpredajové lístky sú v predaji za 10€ na webe flaam.sk, odporúčame vám však sa s ich kúpou poponáhľať, keďže kapacita festivalu je obmedzená na 500 návštevníkov. Hlavným partnerom festivalu je Mesto Nitra.

TS FLAAM