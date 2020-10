Na Slovensku za nedeľu pribudlo 860 nakazených. Plošné testovanie vykoná armáda začiatkom novembra

Na Slovensku v nedeľu (18.10) pribudlo 860 prípadov nákazy novým koronavírusom, spravilo sa 5025 testov. Celkovo tak evidujeme 30 695 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webe covid-19.nczisk.sk.

V nedeľu pribudlo 177 vyliečených pacientov. Celkovo sa z ochorenia vyliečilo 7536 ľudí. V nemocniciach je aktuálne s ochorením alebo s podozrením naň 638 pacientov, ochorenie bolo potvrdené u 532 osôb, na jednotkách intenzívnej starostlivosti je 21 ľudí, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 51 pacientov s ochorením COVID-19.

Spolu laboratóriá už na ochorenie otestovali 622 032 vzoriek. Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na nový koronavírus je 92.

Najviac pozitívnych prípadov pribudlo v Prešovskom kraji (209), nasleduje Žilinský kraj (159), Košický (158), Trenčiansky (104), Trnavský (84), Bratislavský (75), Banskobystrický (49) a Nitriansky (22). Je medzi nimi 425 žien a 435 mužov, sú vo veku od niekoľkých mesiacov do 88 rokov.

Vláda poverila Ozbrojené sily SR vykonaním celoplošného testovania

Vláda poverila Ozbrojené sily (OS) SR prípravou a vykonaním celoštátneho testovania obyvateľov v súvislosti s novým koronavírusom. Vyčlenených má byť do 8000 príslušníkov OS SR. V nedeľu o tom rozhodol vládny kabinet na mimoriadnom rokovaní.

“Testovanie na celoštátnej úrovni pomôže lepšie identifikovať existujúce ohniská nákazy, umožní poskytnutie primeranej zdravotnej starostlivosti aj pre prípady so slabými alebo žiadnymi príznakmi ochorenia COVID-19 a účinnejšie oddelenie nakazeného obyvateľstva,” uvádza sa v materiáli.

Testovať sa majú všetci obyvatelia starší ako 10 rokov

Testovať sa budú všetci obyvatelia Slovenska starší ako desať rokov. Hlavná časť testovania sa uskutoční v dňoch 30. októbra do 1. novembra a v dňoch 6. až 8. novembra. V dňoch od 23. do 25. októbra sa uskutoční pilotné testovanie so zameraním na okresy, v ktorých sa v súčasnosti najviac šíri ochorenie COVID-19.

Odberové miesta budú podľa schváleného materiálu umiestnené a zariadené tak, aby bolo možné zabezpečiť dodržanie všetkých opatrení na obmedzenie šírenia nového koronavírusu. Odberové miesta budú zriadené tak, aby ich dostupnosť pre obyvateľstvo bola čo najlepšia, podobne ako v prípade zriaďovania volebných miestností.

Na odberových miestach budú pôsobiť integrované tímy vedené profesionálnymi vojakmi OS SR, preto vláda navrhla vyčleniť do 8000 príslušníkov armády. Okrem profesionálnych vojakov OS SR budú integrované tímy pozostávať z príslušníkov Policajného zboru, kvalifikovaného zdravotníckeho personálu a administratívneho personálu. “Odber vzoriek na testovanie bude uskutočňovať výhradne odborne kvalifikovaný zdravotnícky personál,” píše sa v schválenom materiáli.