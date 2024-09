Na Slovensku vyrastie nové obchodné centrum, jeho súčasťou bude aj veľký hypermarket. Stavať by ho mal známy developer

Nakupovanie v kamenných predajniach nákupných centier, obchodných domov či retailových komplexov sa od covidovej éry poriadne rozbehlo, pričom len tento rok sa na verejnosť dostalo hneď niekoľko plánov počítajúcich so vznikom nových nákupných zón. Ďalšia by mala pribudnúť na východe Slovenska, informuje o tom Denník N.

Nové obchodné centrum podľa predloženého zámeru vyrastie v Prešove, kde by malo zveľadiť chátrajúce opustené priestory známeho Solivaru. Nový projekt by sa mal rozprestierať na ploche 3,5 hektára a realizovať by ho chcel známy developer InterCora, ktorý stojí napríklad aj za diskutovaným centrom Vlak Bus Shopping v Banskej Bystrici, ktoré je spojené s hlavnou autobusovou stanicou.

Čo sa týka Prešova, nové obchody by mohli vytvoriť takmer 100 nových pracovných miest. Retailové centrum pokryje niekoľko obchodných prevádzok, pričom súčasťou projektu je aj hypermarket zatiaľ nešpecifikovanej značky. Výstavba plánovaného projektu bude stáť 17 miliónov eur a ponúkne aj celkovo 310 parkovacích miest. Súčasné plány počítajú s tým, že stavať by sa mohlo už na jeseň budúceho roka s dokončením koncom roka 2026.

Nové centrum rastie aj na Orave

Ako sme vás len nedávno informovali, vo výstavbe je už aj ďalší obchodný komplex, tentoraz v oravskom mestečku Tvrdošín. Podľa dostupných správ sa s prácami začalo už približne pred mesiacom v lokalite Krásna Hôrka, kde v súčasnosti predajňu prevádzkuje Kaufland. Na základe predloženého zámeru vyplýva, že v Tvrdošíne by mohlo nájsť domov až 5 nových obchodníkov.

Jednopodlažná budova sa bude rozprestierať na ploche väčšej ako 2-tisíc metrov štvorcových, pričom približne rovnakú rozlohu bude mať aj prislúchajúce parkovisko. Investor sa navyše zaviazal, že okolo obchodného centra vysadí aj zeleň. Predbežné odhady hovoria o piatich zamestnancoch v každej novej prevádzke a zaujímavosťou je, že spolu s obchodnými priestormi vyrastie aj bezdotyková samoobslužná autoumyváreň.