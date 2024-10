Na Slovensku skúmali lokalitu, ktorá ukrýva tragické tajomstvá. Výsledky výskumu by mohli územie ochrániť pred výstavbou

Hrôzy druhej svetovej vojny si, bohužiaľ, pamätá aj slovenské územie. Jedným z najdesivejších miest nacistického vyčíňania je Kremnička, kde v protitankovej priekope členovia Einsatzkommanda zavraždili viac ako 700 ľudí. Práve tam sa realizoval unikátny archeologický výskum.

Ako špecifikoval portál MY Bystrica, výsledky tohto výskumu poskytnú relevantné podklady, ktoré pomôžu ochrániť historické územie pred výstavbou.

„Na Slovensku a ani v okolitých krajinách sa doposiaľ archeologický výskum takéhoto druhu nikdy nerealizoval, preto som rád, že sa to podarilo práve v našom meste. Získali sme relevantné podklady na to, aby bolo rozšírené pásmo ochrany celého územia v okolí pamätníka,“ povedal primátor Banskej Bystrice, Ján Nosko. V minulosti sa totiž v tesnej blízkosti lokality uskutočnila výstavba rodinných domov, ktorej to umožnili zmeny z roku 1999.

Prvá fáza výskumu sa konala práve na desivom mieste, kde boli nacistami popravení mnohí nevinní ľudia. Popravy sa tu začali v decembri 1944 a trvali až do marca 1945. Druhá fáza výskumu bola zameraná na terénne a výkopové práce a tretia fáza spočívala v sondáži niekdajšej protitankovej priekopy. Vďaka výskumu sa zistili rozmery tejto priekopy – mala okolo štyroch metrov a bola schopná zastaviť malý či stredný tank.

Zároveň, horná časť protitankovej priekopy bola využitá ako spomínaný masový hrob, ktorý je strašidelnou a tragickou pamiatkou na besnenie nacistov. Všetky nové zistenia plynúce z archeologického výskumu len potvrdzujú dôležitosť lokality a jej významný historický aspekt. Na konci dňa by mali na základe vypracovanej správy o situácii rozhodnúť pamiatkari.

„Verím, že ďalšie procesy budú napredovať a pamiatkové ochranné pásmo bude rozšírené. Bude to definitívna bodka za tým, aby v budúcnosti nikto na tomto území nehľadal možné cesty pre ďalšiu výstavbu,“ uzavrel Nosko.