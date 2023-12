Na Slovensku sa predávali nebezpečné napodobeniny e-cigariet. Skontrolujte si, či ste si ich náhodou nekúpili

„Fajčenie môže zabíjať.“ To je azda najznámejšia veta pre každého, kto niekedy vošiel do trafiky. Mnohí sa už dávnejšie rozhodli vydať „zdravšou“ a na pohľad lacnejšou cestou a siahli po elektronických cigaretách. Ak patríte medzi nich, mali by ste si dávať pozor, kde ich kupujete. Mohli ste naraziť na nebezpečné falzifikáty.

Nebezpečné napodobeniny

„V rukách príslušníkov finančnej správy z Colného úradu Trnava skončili falzifikáty jednorazových elektronických cigariet poprednej svetovej značky. Odhalili ich počas kontroly v jednej z predajní rozličného tovaru.,“ informovala Finančná správa na svojom facebooku.

Napodobeniny takéhoto druhu tovaru môžu predstavovať vážne zdravotné riziká. „Na ich výrobu sa používajú nekvalitné materiály alebo lacné náhrady. Náplne v nich môžu obsahovať nielen rôzne množstvá nikotínu, ale aj iné škodlivé látky. Výrobky nie sú spoľahlivo testované a neprechádzajú žiadnou certifikovanou kontrolou,“ uviedla hovorkyňa Colného úradu Trnava, Iveta Zlochová.

Predajňa má problém

Podľa informácií FS malo ísť spolu o 524 kusov, ktoré boli zaistené v predajni rozličného tovaru v Šamoríne. Pri predaji elektronických cigariet vzhľadom na ich nízku predajnú cenu vzniklo podozrenie na porušovanie práv duševného vlastníctva. Škoda, ktorá by vznikla predajom týchto falzifikátov tovaru poprednej svetovej značky na trhu, bola predbežne vyčíslená na 9 250 eur.

Pôvodne išlo len o kontrolu prevádzok v Trnavskom kraji na dodržiavanie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice a predpisov o duševnom vlastníctve na domácom trhu. Hliadka najskôr vykonala v predajni nákup, ktorý majiteľ nezaevidoval v pokladnici, za čo mu bola uložená pokuta 330 eur.