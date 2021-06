Na Slovensku sa budú môcť zaočkovať deti od 12 rokov. Prihlásiť sa bude možné už o pár dní

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR plánuje spustiť očkovanie detí od 12 rokov do 15 rokov už v najbližších dňoch. TASR to potvrdila hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová.

“Očkovanie bude buď v ambulanciách pediatrov, alebo vo vakcinačných centrách, rezort v súčasnosti pracuje na detailoch,” priblížila Eliášová.

hovorkyňa rezortu zdravotníctva doplnila, že deti od 12 rokov sa budú očkovať vakcínou od spoločnosti Pfizer/BioNTech v zmysle odporúčania od Európskej liekovej agentúry (EMA). Prihlasovať sa budú cez prihlasovací formulár na webe korona.gov. Na očkovanie sa budú musieť dostaviť s rodičmi.

Očkovaním chcú pomôcť bezproblémovému otváraniu škôl

Téme očkovania detí od 12 rokov sa bude špeciálne venovať aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu. Avizoval to šéf rezortu Branislav Gröhling (SaS). Podľa TASR plánujú so štartom očkovania školákov začať najmä preto, že je dôležité, aby v septembri bolo v školách bezpečné prostredie. Aktuálnu situáciu označil za dobrú.

Minister ostatné týždne cestuje po Slovensku, aby spoznal situáciu v školách. “Zo všetkých strán počúvame iba pozitíva, všetci sa, samozrejme, tešili do škôl. Situácia je dobrá, skôr sa pripravujeme na september. Príprava spočíva na jednej strane v očkovaní, či už učiteľov alebo zamestnancov škôl cez stabilné miesta alebo výjazdové autobusy, ktoré máme v rámci Bratislavy. Na druhej strane sú to bezpečnostné opatrenia, ktoré chystáme od septembra,” uviedol.

Počet očkovaných osôb na Slovensku aj naďalej stúpa. Počas včerajška (6. júna) bolo podaných 18 842 dávok vakcíny. Momentálne je na Slovenskú zaočkovaných prvou alebo oboma dávkami registrovaných vakcín 1 821 058 Slovákov. Ich počet bude rásť pomalšie, keďže o očkovanie už nie je taký záujem ako na začiatku. Druhú dávku vakcíny dostalo na Slovensku už 952 236 ľudí, informuje web korona.gov.

Turisti očkovaní Sputnikom dostanú zelenú

Od dnes je možné sa na Slovensku zaočkovať aj vakcínou Sputnik V. Táto látka je zatiaľ určená len pre osoby vo veku od 18 do 60 rokov. Záujem o Sputnik V je v tejto vekovej kategórii ale nízky. Je to najmä preto, že ostatné krajiny Európskej únie ju nemusia uznávať pri vstupe na hraniciach. Iné to ale má byť na Slovensku, kde zrejme turistov zaočkovaných touto vakcínou budeme vpúšťať. Potvrdil to minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nominant SaS).

“Predpokladám, že budeme očkovanie Sputnikom V uznávať, keďže u nás je vakcína povolená a využíva ju aj Maďarsko,” uviedol podľa TASR Korčok. Štátny tajomník rezortu diplomacie Martin Klus (SaS) potvrdil, že krajina už Maďarsku avizovala, že bude uznávať ich očkovací preukaz a očkovanie ruskou aj čínskou vakcínou. Pripomenul však, že Rakúsko naďalej neuznáva očkovanie Sputnikom V, čínskou vakcínou však áno. “Dôvodom je, že čínsky výrobca vakcíny požiadal o registráciu WHO, čo ruský výrobca neurobil. Dosť by to uľahčilo situáciu,” skonštatoval Klus.