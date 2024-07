Na Slovensku pribudne nový železničný megaprojekt, vlaky by tu mali jazdiť rýchlosťou až 160 km/h. Financovanie je otázne

O tom, že by mali na niektorých slovenských úsekoch vlaky jazdiť aj rýchlosťou 160, ba dokonca až 200 kilometrov za hodinu, sa hovorilo už viackrát. Medzi úsekmi, ktoré by sa mohli dočkať modernizácie, je aj ten pri Liptovskom Mikuláši. Ako uvádzajú Hospodárske noviny, malo by ísť doslova o megaprojekt.

Ako z dostupných informácií vyplýva, trať dnes ide priamo cez mesto Liptovský Mikuláš, no nové riešenie bude počítať so zmenou uvedenej trasy. Viesť by mala južne od mesta, neďaleko diaľnice D1 a dôvodom je fakt, že súčasná trať by bola príliš kľukatá a nebolo by možné na nej dosiahnuť požadovanú rýchlosť. Analytici mali na vec mierne odlišný názor a hovorili o tom, že takéto riešenie bude výrazne nákladnejšie a v konečnom dôsledku cestujúcim ušetrí azda iba o minútu navyše.

V každom prípade, železničiari už tento rok mali podpísať s projektantom kontrakt a ten hovorí o tom, že sa bude aplikovať práve spomínané riešenia preloženia trate južne od mesta. Celková dĺžka tejto trasy sa tak skráti z 21 na 18 kilometrov. Túto iniciatívu víta tiež primátor Liptovského Mikuláša, podľa ktorého sa už takmer vyriešila aj otázka pozemkov.

Ako to bude s financovaním?

Ako najväčší problém sa však javí financovanie tohto železničného megaprojektu, ktorý by mal podľa prvotných odhadov stáť okolo 650 miliónov eur. Plány dokonca počítajú s tým, že s realizáciou by sa mohlo začať už budúci rok a stále nie je jasné, odkiaľ sa budú čerpať finančné prostriedky. Podľa HN sa v štandardných eurofondoch ani v pláne obnovy takýto balík nenájde a projekt nefiguroval ani v nedávnej výzve Connecting Europe Facility (CEF).

Pri CEF ide o finančné zdroje z Bruselu, ku ktorým môžu štáty predkladať dané projekty. Rezort sa totiž vyjadril, že vtedajšia dokumentácia a príprava projektu nebola dostatočná. „Vďaka prijatému zákonu o strategických investíciách budeme akcelerovať jeho prípravu a je pravdepodobné, že sa ŽSR budú uchádzať o grant v ďalšej výzve, ktorá má byť vyhlásená na jeseň,“ uviedol rezort.