Na Slovensku pribudlo počas stredy 80 pozitívnych prípadov nákazy koronavírusom

Na Slovensku v stredu (19.8.) pribudlo 80 prípadov nákazy novým koronavírusom. Celkovo tak evidujeme 3102 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Včera sa vykonalo 3435 testov. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webe covid-19.nczisk.sk.

V stredu pribudlo 17 vyliečených pacientov. Celkovo sa z ochorenia vyliečilo 2014 ľudí. V nemocniciach je aktuálne s ochorením alebo s podozrením naň 59 pacientov, ochorenie bolo potvrdené u 42 osôb, na jednotkách intenzívnej starostlivosti sú 4 ľudia, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebujú 4 pacienti s ochorením COVID-19.

Spolu laboratóriá už na ochorenie otestovali 304 021 vzoriek. Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na nový koronavírus je 33.

Aj napriek výzve ministra začne viacero univerzít akademický rok 21. septembra

Hoci minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS) vyzval univerzity, aby zimný semester nového akademického roka 2020/2021 začali až 28. septembra, viaceré tak neurobia. Študenti sa začnú vzdelávať už zväčša o týždeň skôr, teda od 21. septembra.

Univerzita Komenského v Bratislave

“Na Univerzite Komenského (UK) v Bratislave sme zvážili odporúčanie ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu a rozhodli sme, že nebudeme začiatok semestra posúvať a začneme podľa pôvodného harmonogramu,” uviedla pre TASR Martina Mášiková z rektorátu UK. Oficiálny začiatok akademického roka 2020/2021 je naplánovaný na 21. septembra, niektoré fakulty však začnú už skôr, závisí to od jednotlivých študijných programov.

Slovenská technická univerzita

Vedenie Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave taktiež zvážilo odporúčanie ministerstva školstva, no rozhodlo, že výučba v zimnom semestri sa začne podľa pôvodného harmonogramu 21. septembra. Dôvodom sú napríklad aj skúsenosti so zmenami harmonogramov v letnom semestri akademického roka 2019/2020. “V prípade zhoršenia pandemickej situácie sme pripravení výučbu, ktorá má na STU začať 21. septembra, realizovať dištančnou metódou dovtedy, kým to bude potrebné,” uviedla prorektorka Monika Bakošová.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

“Prioritou vedenia univerzity, fakúlt a účelových pracovísk Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach je ochrana zdravia študentov a zamestnancov. Z toho dôvodu pozorne sledujeme vývoj epidemiologickej situácie a v prípade jej zhoršenia sme pripravení reagovať zavedením organizačných a protiepidemiologických opatrení,“ uviedlo pre TASR vedenie univerzity.

Aj tu plánujú zimný semester začať 21. septembra. “Neskorší začiatok výučby 28. septembra nie je pre fakulty UPJŠ výhodný a narúša obsahovú náplň výučby semestra. Vďaka skúsenostiam, vhodným technickým a pedagogickým podmienkam dokážeme operatívne reagovať na aktuálnu situáciu zavedením dištančnej výučby,” dodalo vedenie univerzity.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Tlačová hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre Renáta Chosraviová pre TASR potvrdila, že nový akademický rok otvoria 21. septembra. “Budeme sledovať situáciu a využívať prezenčnú aj dištančnú metódu vzdelávania,” dodala.

Gröhling v utorok (18. 8.) povedal, že rezort školstva navrhuje, aby sa začiatok zimného semestra 2020/2021 na univerzitách posunul na 28. septembra. Verí, že väčšina vysokých škôl tak aj urobí.