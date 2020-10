Na Slovensku pribudlo 901 nových prípadov, zomrelo 11 ľudí. Začala príprava na plošné testovanie

Na Slovensku v pondelok (26.10) pribudlo 901 prípadov nákazy novým koronavírusom, spravilo sa 5 899 testov. Celkovo tak evidujeme 46 056 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webe covid-19.nczisk.sk.

V pondelok pribudlo 878 vyliečených pacientov. Celkovo sa z ochorenia vyliečilo 11 008 ľudí. V nemocniciach je aktuálne s ochorením alebo s podozrením naň 1 170 pacientov, ochorenie bolo potvrdené u 1 025 osôb, na jednotkách intenzívnej starostlivosti je 96 ľudí, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 89 pacientov s ochorením COVID-19.

Spolu laboratóriá už na ochorenie otestovali 706 191 vzoriek. Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na nový koronavírus je 176.

Najviac pozitívnych prípadov pribudlo v Trenčianskom kraji (177), nasleduje Trnavský kraj (153), Žilinský (148), Prešovský (137), Bratislavský (123), Nitriansky (69), Košický (56) a Banskobystrický (38). Je medzi nimi 441 žien a 460 mužov, sú vo veku od niekoľkých mesiacov do 92 rokov.

Slovensko sa pripravuje na celoplošné testovanie

Celoplošné testovanie nakoniec bude. Na tlačovom brífingu počas rokovania Ústredného krízového štábu o tom informoval predseda vlády Igor Matovič. “Po prevedení pilotného projektu z operácie Spoločná zodpovednosť ideme do celoplošného testovania,” konštatoval. Testovanie však nebude prebiehať od piatka do nedele ako pri pilotnom testovaní na Orave a v okrese Bardejov, ale len počas víkendu, teda v sobotu 31. októbra a nedeľu 1. novembra.

Ako vysvetlil minister zdravotníctva Marek Krajčí, počas víkendu je k dispozícii viac zdravotníkov, ktorí sa môžu do testovania zapojiť. Pri celoplošnom testovaní by podľa neho mohli časť administratívnej práce prevziať nezdravotnícki pracovníci. Na jednom odberovom mieste by tak stačili dvaja zdravotníci, celkovo je ich teda potrebných najmenej 10-tisíc. Minister Krajčí uviedol, že sa ich nateraz prihlásilo viac ako 12-tisíc, zatiaľ sa teda zdá, že by ich mal byť dostatok.

Len dva dni

Skrátenie testovania z troch na dva dni súvisí podľa ministra obrany Jaroslava Naďa (OĽaNO) s personálnym, logistickým a materiálnym limitom. Doplnil, že na Ústrednom krízovom štábe sú prítomní aj zástupcovia Združenia miest a obcí Slovenska a Únie miest Slovenska. Podľa jeho slov sa v rámci diskusie všetci jednohlasne zhodli, že “budú ťahať za jeden povraz”. V pondelok 2. novembra na Ústrednom krízovom štábe rozhodnú o tom, či bude aj druhé kolo celoplošného testovania.

Lockdownu sa môžeme vyhnúť

Premiér predpokladá, že účasť na celoplošnom testovaní sa priblíži k tomu na Orave a v okrese Bardejov, teda okolo 90 percent. Zároveň doplnil, že druhým možným variantom, ktorým sa Ústredný krízový štáb zaoberal, bol jedine úplný lockdown. Počas neho by pracovali iba zamestnanci kritickej infraštruktúry. Úspešné celoplošné testovanie je podľa neho spôsob, ako sa môže Slovensko úplnému lockdownu vyhnúť.

Počas pilotnej fázy plošného testovania na ochorenie COVID-19 otestovali zdravotníci 140 945 ľudí. Z otestovaných ľudí bolo 5 594 identifikovaných ako infekčných, ich celkový percentuálny podiel je 3,97 percenta. Z odhadovanej maximálnej účasti 155-tisíc ľudí teda na pilotné testovanie prišlo približne 91 percent.