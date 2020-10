Na Slovensku pribudlo 2887 nových prípadov a 8 úmrtí. Zdravotníci dostanú odmeny vo výške 37,5 milióna eur 

Na Slovensku v utorok (27.10) pribudlo 2 887 prípadov nákazy novým koronavírusom, spravilo sa 14 642 testov. Celkovo tak evidujeme 48 943 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webe covid-19.nczisk.sk.

V utorok pribudlo 791 vyliečených pacientov. Celkovo sa z ochorenia vyliečilo 11 799 ľudí. V nemocniciach je aktuálne s ochorením alebo s podozrením naň 1 231 pacientov, ochorenie bolo potvrdené u 1 025 osôb, na jednotkách intenzívnej starostlivosti je 96 ľudí, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 89 pacientov s ochorením COVID-19.

Spolu laboratóriá už na ochorenie otestovali 720 833 vzoriek. Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na nový koronavírus je 184.

Na vyplatenie odmien zdravotníkom prerozdelí vyše 37,5 milióna eur

Na odmeny zdravotníkom, ktorí pomáhali v prvých mesiacoch zvládať boj s pandémiou nového koronavírusu, pôjde zo štátneho rozpočtu 37 532 245 eur. Vyplýva to z materiálu Odmeňovanie určených zdravotníckych pracovníkov, ktorí od 1. apríla 2020 do 31. júla 2020 pôsobili v prvej línii a v červenej zóne v súvislosti so vzniknutou situáciou týkajúcou sa akútneho respiračného syndrómu spôsobeného novým koronavírusom. Návrh Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR schválila na stredajšom rokovaní vláda.

Z celkovej sumy vyčlení rezort 13 335 790 eur pre zdravotníkov pracujúcich v podriadených organizáciách MZ, pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v prvej línii a v červene zóne, ktorí nie sú podriadenými organizáciami rezortu, je alokovaných 24 196 455 eur.

Podriadené organizácie rezortu dostanú financie prostredníctvom priameho transferu, iným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti budú na základe nahlásených údajov o určených zdravotníckych pracovníkoch v prvej línii a červenej zóne pripísané prostriedky na bankový účet.

Organizácie ich prerozdelia svojim zamestnancom podľa výšky odpracovaných hodín. Rezort zdravotníctva má nahlásených 55 698 zdravotníckych pracovníkov, ktorí pomáhali v prvej línii, medzi nimi sú lekári, sestry, ale napríklad aj pracovníci zdravotnej záchrannej služby, zdravotnej dopravnej služby, zubári, laboranti, farmaceuti či psychológovia.