Na Slovensku pribudlo 1 962 nových prípadov a 25 úmrtí. Menia sa pravidlá pohybu medzi okresmi

Na Slovensku v stredu (4.11) pribudlo 1 962 prípadov nákazy novým koronavírusom, spravilo sa 12 864 testov. Celkovo tak evidujeme 68 734 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webe covid-19.nczisk.sk.

V stredu pribudlo 952 vyliečených pacientov. Celkovo sa z ochorenia vyliečilo 16 426 ľudí. V nemocniciach je aktuálne s ochorením alebo s podozrením naň 1 696 pacientov, ochorenie bolo potvrdené u 1 444 osôb, na jednotkách intenzívnej starostlivosti je 119 ľudí, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 97 pacientov s ochorením COVID-19.

Spolu laboratóriá už na ochorenie otestovali 858 479 vzoriek. Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na nový koronavírus je 286.

Vo Fakultnej nemocnici v Nitre zomrel 77-ročný muž, v nemocnici v Rimavskej Sobote 74-ročná žena, vo Fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici 79-ročný muž a 85-ročná žena, v nemocnici v Michalovciach 72-ročná žena, v nemocnici v Humennom 77-ročná žena a 89-ročný muž, vo Fakultnej nemocnici v Prešove 84-ročná žena, v nemocnici v Bojniciach muži vo veku 53 a 66 rokov, v Univerzitnej nemocnici v Martine žena vo veku 62 rokov a muži vo veku 64 a 72 rokov, v Ústrednej vojenskej nemocnici v Ružomberku žena vo veku 71 rokov a muž vo veku 73 rokov, vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne 75-ročný muž, v nemocnici v Lučenci 81-ročný muž, v ľubovnianskej nemocnici 63-ročný muž, v nemocnici vo Svidníku 78-ročný muž, v nemocnici v Poprade ženy vo veku 58 a 70 rokov, doma zomreli muži vo veku 71 a 85 rokov, vo Vitalita n.o. Lehnice 83-ročná žena, v DD Vesienka Šurany 73-ročný muž.

Pravidlá pohybu medzi jednotlivými okresmi

Včera vláda schválila nové uznesenie, ktoré predlžuje zákaz vychádzania a informuje o pravidlách po 2. kole plošného testovania. Ktokoľvek, kto sa po tomto víkende bude chcieť pohybovať v takzvaných červených okresoch, ktoré budú podliehať druhému kolu celoplošného testovania, musí mať k dispozícii aktuálny test na ochorenie COVID-19.

Zákaz vychádzania sa pritom predlžuje od pondelka 9. novembra až do 15. novembra ale len do jednej hodiny v noci, teda počas dňa už platiť nebude. Ak by sa človek bez testu pohyboval v zelenom okrese alebo aj v červenom okrese, hrozí mu pokuta vo výške až 1650 eur.

Ak niekto bude potrebovať ísť v budúcom týždni napríklad z Bratislavy do okresu Dunajská Streda, v ktorom bude opäť testovanie, musí mať podľa premiéra certifikát o tom, že absolvoval test alebo potvrdenie o absolvovaní PCR testu.