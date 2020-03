Na Slovensku potvrdili ďalšie 3 prípady nákazy novým koronavírusom. Slovenská Tipsport liga predčasne končí

Po dni pokoja, kedy sa na Slovensku nepotvrdil žiadny nový prípad nákazy koronavírusom, sa dnes potvrdili ďalšie tri.

O troch nových pacientoch, ktorí sú nakazení novým koronavírusom informuje verejnoprávna RTVS na svojom Facebooku. Celkovo je tak na Slovensku už 10 prípadov nákazy. Správu pre RTVS potvrdila epidemiologička Zuzana Krištúfková.

Osoby podľa Krištúfkovej prišli do kontaktu s rodinou, ktorá je v karanténe v rakúskom Kittsee a všetci traja dodržiavali karanténu. Ako ďalej RTVS na svojom Facebooku informuje, spolu je na Slovensku v karanténe okolo 100 osôb. Tie mali prísť do kontaktu s doteraz známymi prípadmi.

Všetky školy a školské zariadenia možno na 14 dní zatvoria

Krízový štáb bude vo štvrtok zvažovať, či sa na 14 dní zatvoria všetky školy a školské zariadenia. Pred rokovaním vlády to uviedol premiér SR Peter Pellegrini. „Má to vážne dopady na fungovanie spoločnosti, ak však stiahneme milión ľudí z obehu, je dobrý predpoklad, že znížime riziko nákazy,“ konštatoval.

Ako Pellegrini uviedol, má sa tiež rozšíriť počet operátorov obsluhujúcich infolinky. Pomôcť by mohli lekárske fakulty, linky by mali obsluhovať študenti v piatom ročníku, doktorandi a rezidenti. „Pomocná ruka bola podaná z Košíc, ideme sa spojiť aj s rektorom univerzity v Bratislave. V piatom ročníku už študenti vedia podať fundovanú informáciu, už možno lepšiu ako operátor,“ konštatoval.

Premiér zároveň vyzval lekárov a sestry v ambulanciách, aby dvíhali telefóny a venovali sa pacientom, ktorí spadajú do ich obvodu. Tým sa podľa neho odľahčia preťažené infolinky. Musia podľa premiéra pomôcť všetci, žiaden štát v Európe nie je pripravený na takýto nápor. „Ani dobre vybavené callcentrum nezvládne 17-tisíc hovorov denne,“ dodal.

Slovenská Tipsport liga predčasne končí



Najvyššia slovenská hokejová súťaž v ročníku 2019/2020 nebude mať majstra. Zástupcovia klubov Tipsport ligy sa na stredajšom stretnutí vo Zvolene zhodli na tom, že najlepším riešením je aktuálny ročník predčasne ukončiť bez pridelenia titulu.

Aktuálne sú na základe nariadenia Ústredného krízového štábu SR zrušené všetky športové podujatia na Slovensku až do pondelka 23. marca. Dôvodom je prevencia pred šírením nového koronavírusu. Podobný krok ako na Slovensku zvolili v utorok aj iné hokejové súťaže – nemecká DEL aj nadnárodná liga EBEL.

„Nedá sa s tým nesúhlasiť. Všetci sme si boli vedomí, že sa to bude musieť ukončiť, takže nie je to žiadne prekvapenie. Prevláda akurát obrovské sklamanie, nakoľko sme si do play-off určite veľmi verili a dovolím si povedať, že sme mali najlepšie mužstvo v lige. Samozrejme, nebola iná cesta okolo a musíme sa s tým vyrovnať,“ povedal pre agentúru SITA športový manažér majstrovského HC ’05 iClinic Banská Bystrica Július Koval mladší.

Dvojtýždňová pauza vo vrcholiacej hokejovej sezóne je príliš veľký zásah, keďže neexistuje istota, že po uvedenom termíne sa bude hrať. Tipsport ligu prerušili tri kolá pred koncom nadstavby, po ktorej malo nasledovať play-off. Už istým víťazom dlhodobej časti boli hráči Banskej Bystrice.