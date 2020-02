Na Sahare aj v interiéri 24 hodín denne. Vedci vyvinuli zariadenie, ktoré vyrába elektrinu zo vzduchu

Ak chce ľudstvo odvrátiť ničivé dôsledky klimatickej krízy, ktoré sa budú prejavovať na konci tohto storočia, musí sa okrem iného vysporiadať aj s otázkou, ako vyrábať čistú energiu. Vedci v tomto smere hlásia obrovský objav. Najnovšie dokázali elektrinu vyrobiť iba zo vzduchu.

Keď pred 30 rokmi objavil mikrobiológ Derek Lovley v sedimentoch americkej rieky Potomac nezvyčajné mikróby ostala vedecká obec mimoriadne prekvapená. Ešte nikdy predtým nevideli baktérie, ktoré dokážu vytvárať bakteriálne nanovlákna, ktoré dokážu viesť elektrickú energiu. Nasledujúce desaťročia mikrób z rieky Potomac skúmali. Ovocie priniesol až dnes v podobe revolučného zariadenia, informuje univerzita štátu Massachusetts.

Vďačiť za to možno spolupráci už spomínaného mikrobiológa Lovleyho s elektrotechnickým laboratóriom Massachusettskej univerzity, ktoré vedie Jun Yao. Spoločne dokázali vytvoriť zariadenie, ktoré dokáže vyrábať čistú elektrickú energiu len zo vzduchu. Nazvali ho Air-gen.

Elektrina zo vzduchu aj na Sahare

Air-gen dokáže zelenú elektrickú energiu vyrábať 24 hodín 7 dní v týždni. Ide o generátor poháňaný vzduchom s elektricky vodivými proteínovými článkami, ktoré produkujú mikróby objavené pred troma desaťročiami v rieke Potomac. Elektrický prúd je v zariadení generovaný vodnou parou, energia tak pochádza z vlhkosti vzduchu. Podľa vedcov však zariadenie dokáže fungovať aj v oblastiach s extrémnym suchom, akou je napríklad púšť Sahara, energiu vyrába dokonca aj v interiéroch.

Nová technológia, ktorú sa vedcom podarilo vytvoriť, je lacná, obnoviteľná a absolútne šetrná k životnému prostrediu. Podľa Lovleyho má oproti iným druhom zelenej energie, akými sú veterná či slnečná, obrovskú výhodu. Air-gen nie je totiž limitovaný žiadnymi podmienkami prostredia a dokáže pracovať nepretržite. Veterná aj slnečná energia sú počas dňa časovo obmedzené zdroje.

Zatiaľ poháňa len malé zariadenia

Technológia Air-gen má v aktuálnej podobe zatiaľ obmedzený výkon. Podľa vedcov však dokáže poháňať malú elektroniku a očakávajú, že nepotrvá dlho, kým sa dostane do komerčného využitia. Po menšom vývoji by mohol Air-gen poháňať napríklad medicínske monitorovacie zariadenia, fitness náramky, inteligentné hodinky či mobilné telefóny. Po implementovaní technológie Air-gen by už tieto zariadenia nemuseli byť poháňané batériou, ktorú musíme pravidelne nabíjať.

„Konečným cieľom je výroba rozsiahlych systémov,“ hovorí v správe univerzity Jun Yao. „Technológia by mohla byť zabudovaná napríklad do stien a pomáhať tak pri napájaní obytných domov, vyvinúť by sa mohli aj veľké generátory, ktoré by dodávali energiu priamo do rozvodovej siete,“ dodáva spoluautor štúdie publikovanej v časopise Nature. Snom vedcov je technológiu využiť na vybudovanie systémov vedúcich k trvalému využívaniu udržateľnej energie.