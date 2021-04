Herečka Helen McCroryová zomrela vo veku 52 rokov. McCroryová bola známa predovšetkým vďaka rolám vo filmoch Kráľovná a Špeciálny vzťah a série Harry Potter a televíznych seriáloch vrátane Peaky Blinders. Jej manžel, kolega herec Damian Lewis, potvrdil jej smrť prostredníctvom Twitteru s tým, že McCroryová zomrela „pokojne doma.“

Lewis povedal: „So zlomeným srdcom oznamujem, že po hrdinskom boji s rakovinou, krásna a mocná žena, ktorou je Helen McCrory, zomrela … obklopená vlnou lásky od priateľov a rodiny.“

Mala bohatú kariéru

McCroryová, sa narodila v Londýne waleskej matke a otcovi škótskeho pôvodu, píše The Guardian. Medzi jej filmové úlohy patrilo stvárnenie Cherie Blairovej v snímkach The Queen (Kráľovná) a The Special Relationship (Špeciálny vzťah) v rokoch 2006 a 2010. Zahrala si aj Narcissu Malfoyovú v posledných troch filmoch zo série o Harrym Potterovi a predstavila sa aj vo filme o agentovi 007 Jamesovi Bondovi Skyfall.

V televízii mala vedúcu úlohu ako Polly Greyová v dobovej kriminálnej dráme BBC Peaky Blinders a účinkovala v seriáloch ako Doctor Who, Inside No 9, His Dark Materials či Penny Dreadful. Peaky Blinders začali nakrúcať šiestu sériu začiatkom tohto roka, pričom by sa mala vysielať neskôr v roku 2021.

Angažovala sa aj v dobročinných aktivitách

V roku 2020 sa McCroryová a jej manžel Damian Lewis snažili získať finančné prostriedky na zabezpečenie teplých jedál pre zdravotníckych zamestnancov počas pandémie COVID-19. Ich práca viedla k darom vo výške takmer 1 milión libier. Ona a Damian boli motorom poháňajúcim dobročinné zbierky a počas pandémie neúnavne pracovali na získaní miliónov pre ďalších. McCroryová po sebe zanechala okrem manžela Damiana Lewisa, za ktorého sa vydala v roku 2007, aj ich dve deti Manon a Gulliver.