Na požiarovisku v zóne okolo jadrovej elektrárne Černobyľ pokračujú v hasení ohnísk tlenia

Lesný požiar v uzavretej zóne okolo Černobyľskej jadrovej elektrárne , foto: TASR/AP Na snímke poh¾ad na lesný požiar v uzavretej zóne okolo Èernoby¾skej jadrovej elektrárne 5. apríla 2020. Ukrajinskí hasièi od soboty 4. apríla bojujú s lesným požiarom, ktorý v uzavretej zóne okolo Èernoby¾skej jadrovej elektrárne zachvátil takmer sto hektárov trávnatých porastov. FOTO TASR/AP A view of a forest fire burning near the village of Volodymyrivka in the exclusion zone around the Chernobyl nuclear power plant, Ukraine, Sunday, April 5, 2020. (AP Photo/Yaroslav Yemelianenko) *** Local Caption *** zóne èernoby¾ská jadrová elektráreò lesný požiar