Na očkovanie sa môžu prihlásiť ľudia nad 40. Vekové obmedzenie sa zrejme zruší

Požiadať o očkovanie proti ochoreniu COVID-19 môžu už aj občania starší ako 40 rokov. Očkovaní by mali byť vakcínou od AstraZeneca. Vyplýva to z informácií zverejnených na stránke vakcinacia.nczisk.sk.

Rezort zdravotníctva zvažuje otvorenie čakárne pre všetky vekové skupiny, uviedol minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský.

Mobilné očkovacie tímy

Zmeny by mohli nastať aj pri prihlasovaní ľudí s chronickými ochoreniami. Rezort zdravotníctva čaká na ich registre od jednotlivých zdravotných poisťovní. S krajmi sa zároveň dohodol na vytvorení mobilných očkovacích tímov, ktoré by chodili priamo za chronicky chorými domov.

V Banskobystrickom kraji dostalo vakcínu už takmer 28-tisíc ľudí

V očkovacích centrách, ktoré zriadil Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK), dostalo vakcínu do týchto dní už takmer 28.000 ľudí. Vyplýva to zo štatistík siedmich očkovacích centier BBSK, ktoré aktuálne fungujú v Banskej Bystrici, Brezne, Lučenci, Zvolene, Rimavskej Sobote, Revúcej a v Žiari nad Hronom. TASR o tom informovala Lenka Štepáneková, vedúca oddelenia komunikácie Úradu BBSK.

Očkovacie autobusy

BBSK chce spustiť aj projekt mobilných očkovacích jednotiek, ide o tzv. očkovacie autobusy, ktoré by vyrážali priamo do obcí za najstaršími obyvateľmi a tými, ktorí sa nevedia dostať do očkovacích centier. O tom, ako by malo mobilné očkovanie vyzerať, koľko financií a vakcín naň ministerstvo zdravotníctva vyčlení, vedenie Úradu BBSK a ministerstvo rokuje.