Na obežnej dráhe sa už zajtra môžu zraziť dve družice. Ani jedna nie je schopná manévrovať

V súvislosti s nedávnym spustením projektu Starlink, ktorý počíta s tisíckami satelitov na orbite Zeme, sa objavili aj obavy o preplnení obežnej dráhy našej planéty. Odborníci preto už pred nejakým časom varovali pred možnými zrážkami satelitov. K jednej takej môže dôjsť už zajtra.

Nejde síce o nové satelity projektu Starlink, ktoré v uplynulých týždňoch pribudli na zemskom orbite, scenár je však podobný. Už zajtra, 29. januára sa nad územím Spojených štátov amerických na obežnej dráhe Zeme môžu zraziť dva nepoužívané satelity, informuje portál Science Alert s odvolaním na informácie služby LeoLabs, ktorá monitoruje pohyb vesmírneho odpadu na orbite.

Na začiatku roku 2019 bolo na obežnej dráhe Zeme 4 987 umelých družíc, dnes ich počet bezpochyby prekračuje 5 000. Veľká časť z nich patrí do kategórie tzv. vesmírneho odpadu. Už dávno nespľňajú svoju funkciu, sú vyradené zo služby, nekomunikujú so Zemou a teda nie je možné s nimi manévrovať. Po svojej dráhe budú putovať zrejme navždy, poprípade kým vesmírne agentúry neprídu s myšlienkou, ako sa vesmírneho odpadu zbaviť.

Služba LeoLabs, ktorá sa zaoberá monitorovaním vesmírneho odpadu aktuálne varuje pred situáciou, ktorú v posledných mesiacoch avizovali viacerí odborníci. Už zajtra by sa totiž mali na zemskom orbite len veľmi tesne minúť dve vyradené družice. Teleskop IRAS a družica GGSE-4 sa podľa výpočtov priblížia na vzdialenosť 15 až 30 metrov, čo je vo vesmírnom priestore mimoriadne blízko. Pravdepodobnosť, že sa tieto objekty na obežnej dráhe zrazia, bolo určené hodnotou 1:100.

Here is an interactive visualization of this event based on our most recent data. Click „Jump to TCA“ to see how close these objects should pass to one another: https://t.co/3dFbgrf8dU https://t.co/1TuctGXgCb

— LeoLabs, Inc. (@LeoLabs_Space) January 28, 2020