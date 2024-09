Na niektorých slovenských motoristov čaká zmena: Do platnosti vstúpi už čoskoro, priplatia si desiatky eur. Toto je dôvod

Konsolidačný balíček priniesol Slovákom hneď niekoľko zásadných zmien, pričom niektoré sa dočkali pomerne veľkej vlny kritiky. Okrem iného sa novinky dotknú aj motoristov, ktorí si priplatia napríklad za diaľničnú známku, no peniaze z vrecka im takpovediac vytiahne vláda aj v inej sfére. Ako informuje portál TopSpeed.sk, stane sa tak pri podnikateľoch.

Konkrétne pôjde o zmeny v súvislosti s daňou z motorových vozidiel používaných na podnikanie. Zákon ich definuje ako vozidlá, ktoré sa v zdaňovacom období používajú na podnikanie v zmysle § 2 Obchodného zákonníka, alebo na dosahovanie príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti. Patrí sem hneď viacero kategórií vozidiel, vrátane tých osobných.

Ako TopSpeed zistil, samotná sadzba dane by sa meniť nemala, no zmenou prejde iba prepočet tejto sadzby vzhľadom na vek vozidla. „Pre vozidlá do 3,5 tony, používané na podnikanie, sa sadzby dane nezvyšujú, navrhuje sa iba upraviť spôsob prepočtu sadzby dane podľa veku vozidla rovnako, ako je tento prepočet nastavený pre vozidlá nad 3,5 tony,“ vyjadrilo sa v stanovisku pre portál Ministerstvo financií SR.

„Pre osobné vozidlá do veku 3 rokov sa napr. pri najvyššej možnej sadzbe (vozidlá nad 3000 cm3 objemu motora) upravuje daň takým spôsobom, že ročná sadzba dane sa zvýši zo 163,5 eura na 218 eur,“ špecifikuje dosahy zmien TopSpeed. Ako doplnilo ministerstvo, pri bežných vozidlách pôjde o zvýšenie o 30 – 40 eur ročne. Účinnosť spomínaných noviniek je naplánovaná od januára 2025 za zdaňovacie obdobie roku 2025.

Dobrú správu sa ale dozvedeli majitelia nákladných vozidiel a kamiónov, ktorým sa vďaka zmenám daň znižuje na úroveň blízku minimálnych sadzieb stanovených v Eurovignette Smernici. K tomuto kroku kompetentných motivovalo zvyšovanie ceny diaľničných známok a mýtnych poplatkov.