Na muža v Malej Fatre zaútočila medvedica, chránila si mláďatá: Muž jej opakovane do hlavy zaťal sekerou

K incidentu došlo ešte v piatok. Na muža v oblasti Malej Fatry zaútočila medvedica, ktorá chránila svoje mláďatá. Muž sa ukryl za strom a medvedici niekoľkokrát zaťal do hlavy sekeru.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Ako informuje Žilinak, muž šiel v piatok so svojím psom po chodníku z Belských skál smerom na Hole. V tom sa niekoľko desiatok metrov od neho zjavila medvedica so štyrmi mláďatami. Muž upozornil na svoju prítomnosť pískaním. Medvedica ale neušla, naopak, po mužovi vyštartovala a nepomohol ani sprej proti medveďom. Muž sa preto ukryl za strom a život si zachránil tak, že medvedici niekoľkokrát zaťal sekeru do hlavy.

Myslí si, že ak by nemal sekeru, medvedica ho zabije. Zviera sa po niekoľkých úderoch rozbehlo do lesa. Medvedica môže byť zranená a agresívna, na mieste je preto zvýšená opatrnosť.