Na mieste vodiča nesedel nikto. Autopilot Tesly nezvládol zákrutu, nehoda zabila dvoch ľudí

Mali by ste odvahu sadnúť si do auta, ktoré samo odšoféruje celú cestu až do cieľovej destinácie? Pre niekoho možno pohodlné a praktické riešenie, iní zas zrejme na klasické šoférovanie jednoducho dopustiť nedajú. Bizarná nehoda je dôkazom toho, že ani autá z dielne Tesly, ktoré jazdia bez šoféra, nie sú neomylné.

Auto bez šoféra zapríčinilo smrť dvoch pasažierov

Len pred niekoľkými dňami portál Electrek informoval, že autopilot od Tesly je omnoho spoľahlivejší a bezpečnejší, ako ľudský šofér. Riziko toho, že dôjde k autonehode, by malo byť až desaťkrát nižšie, ako pri bežnom aute, ktoré šoféruje človek. Zdá sa však, že ani Tesla nie je celkom neomylná. Ako totiž informoval portál The Guardian, havária auta riadeného autopilotom zapríčinila smrť dvoch ľudí.

V čase, keď došlo k havárii, za volantom nikto nesedel. Tesla- Model S z roku 2019 išla vysokou rýchlosťou, auto však nezvládlo zákrutu a zišlo z cesty. Vozidlo prudko narazilo do stromu a okamžite vzbĺklo. Po tom, čo sa hasičom podarilo dostať plamene pod kontrolu, sa v aute našli telá dvoch pasažierov. Jeden z nich sedel na sedadle spolujazdca, telo druhého sa našlo na zadnom sedadle.

Musk sa nevzdáva nádeje, že čoskoro budú také autá bežnou záležitosťou

Národná správa pre bezpečnosť cestnej premávky Spojených štátov ani Tesla sa k tragickému incidentu zatiaľ nevyjadrili. Tesla je v súčasnosti pod ostrým drobnohľadom. Práve totiž prebieha testovanie poloautomatizovaných šoférovacích systémov. Okrem toho, plánuje sprístupniť viacerým zákazníkom softvér, ktorý umožní autu jazdiť celkom samostatne.

Agentúra zaoberajúca sa bezpečnosťou automobilov spustila prešetrovanie ešte v marci tohto roka. Zatiaľ skúma 27 prípadov, kedy došlo k havárii auta z dielne Tesly. Najmenej tri z nehôd sa odohrali len nedávno. Ešte v januári sa generálny riaditeľ Tesly, Elon Musk vyjadril, že pevne verí, že samostatne jazdiace autá budú zákazníkom bezpečne slúžiť už v priebehu tohto roka, píše The Guardian. Aby však boli samostatne jazdiace autá úspešné po komerčnej stránke, musia prejsť striktnými bezpečnostnými testami.