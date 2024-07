Na medailu to nestačilo, no aj tak ide o obrovský úspech. Skejtbordista Richard Tury skončil piaty

Slovenský skejtbordista Richard Tury skončil v pondelňajšom finále disciplíny skeet na olympijských hrách v Paríži pod stupňami víťazov. Tridsaťjedenročný Košičan obsadil konečné 5. miesto so ziskom 273,98 bodu, pričom od bronzového Američana Nyjaha Hustona ho delilo 5,4 bodu.

Z olympijského zlata sa raduje Japonec Juto Horigome, ktorý sa na najvyšší stupienok dostal až vďaka úspešnému triku v poslednej sérii, v ktorej dostal od rozhodcov 97,08 bodu. Odsunul tak na striebornú priečku Američana Jaggera Eatona. Horigome triumfoval o desatinu bodu.

Jediný Európan

Tury bol vo finále jediný Európan a rozhodne sa nestratil. Najprv predviedol dve vydarené jazdy, vďaka čomu sa ocitol medzi adeptmi na cenný kov. V následných piatich sériách trikov mu vyšli dva, ktoré sa mu započítali do konečného skóre a nakoniec sa umiestnil na 5. priečke. Najlepší trik predviedol vo štvrtej sérii, v ktorej dostal od rozhodcov 92,58 bodu. Účinkovanie slovenského reprezentanta v skeete bolo o to impozantnejšie, že miestenku na OH 2024 si vybojoval iba pred mesiacom na podujatí olympijskej kvalifikačnej série v Budapešti.

Richard Tury patrí už viac rokov do širšej svetovej špičky v skejtbordingu. V roku 2022 získal bronz na otvorených majstrovstvách Európy v Bazileji a vo Svetovej sérii sa viackrát postavil na pódium. Na predchádzajúce OH 2020 v Tokiu sa nedostal len veľmi tesne, miestenka mu ušla o tri priečky.