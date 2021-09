Na konci septembra budeme mať 3-tisíc prípadov denne. Lengvarský nevylúčil vyhlásenie núdzového stavu

Koncom septembra by malo pribúdať maximálne tritisíc prípadov nákazy denne. Na pravidelnej tlačovej konferencii k aktuálnej epidemickej situácii to uviedol minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský.

Z analýz rezortu ďalej vyplýva, že v nemocniciach bude koncom mesiaca ležať 500 až 750 pacientov. Denne by malo podľa ministerstva pribúdať najviac 15 obetí. Ako ďalej informoval šéf rezortu, aktuálne evidujeme približne dvojnásobný nárast ochorení za týždeň. V nemocniciach pribúdajú vo viac ako 85 percentách nezaočkovaní pacienti.

Núdzový stav nie je vylúčený

Zaočkovaní pacienti, ktorí sú hospitalizovaní, sú v drvivej väčšine vo vyššom veku a majú iné pridružené ochorenia. Vzhľadom k logike situácie vzrástol aj počet výjazdov záchraniek ku COVID pacientom, narastajú aj príjmy do nemocníc. Minister nevylúčil, že bude pri horšej situácii vyhlásený aj núdzový stav. Ten je totiž potrebný už pri bordových okresoch, ktoré máme aj od pondelka. Keďže sú však len 4, vyhlasovať sa ešte nebude. Regionálni hygienici však prispôsobia pravidlá a režim, ktorý bude obmedzovať pohyb po 21. hodine.

Obec bude môcť na základe všeobecne záväzného nariadenia obmedziť otváracie hodiny a pohyb ľudí, či zakázať niektoré hromadné podujatia. „Budeme to robiť cielene v tých obciach a komunitách, kde je riziko najvyššie,“ povedal šéf rezortu zdravotníctva po rokovaní vlády. Nebude to však zákaz vykázania, ako sme ho poznali z minulosti, obmedzenia budú len na lokálnej úrovni.

Očkovanie je pomalé

„Očkovanie pokračuje tempom, ktoré určite nie je dostatočné,” uviedol Lengvarský s tým, že denne pribúda približne 1 500 zaočkovaných. Vo vekovej kategórii nad 50 rokov je však miera zaočkovanosti viac ako 60 percent. Vysoký nárast zaočkovaných vidno aj u mladšej generácie. Medzi dôvody, ktoré ovplyvňujú záujem o očkovanie, minister zaradil aj strach z očkovania a z aktivít antivaxerských skupín.

Lengvarský tiež odsúdil správanie sa opozičných politikov, ktorí šíria hoaxy, a tým zlepšeniu miery zaočkovanosti vôbec nepomáhajú. Komunikácia s nimi by však podľa jeho slov bola kontraproduktívna.

Minister zdôraznil, že na očkovacej kampani rezort intenzívne pracuje. Okrem podpory mobilných očkovacích tímov a diskusie s praktickými lekármi, z ktorých očkuje už viac ako 700, pracovníci ministerstva aktívne navštevujú obce s najnižšou mierou zaočkovanosti, a tiež priamo oslovujú najzraniteľnejšie skupiny obyvateľov. V porovnaní s ostatnými európskymi krajinami sa však Slovensko v rámci zaočkovanosti aspoň prvou dávkou vakcíny so 44 percentami obyvateľov stále pohybuje „na začiatku poslednej tretiny” rebríčka.

Mení sa COVID automat

Vláda schválila návrh tretej aktualizácie COVID automatu, ktorý na štvrtkové rokovanie predložilo Ministerstvo zdravotníctva SR. Aktualizácia zachováva kľúčové aspekty predchádzajúcej verzie bez zmien opatrení. Upravuje sa najmä metodika výpočtu incidencie a poradie algoritmu na stanovenie výsledného stupňa rizika okresu. Spomenuté úpravy sú metodologického charakteru a nemajú dopad na vyhlášky či iné uznesenia naviazané na COVID automat.

Po novom sa bude brať do úvahy sedemdňová vážená incidencia, ktorá sa bude vypočítavať s prihliadnutím na rozdiel medzi dospelou populáciou a deťmi do 18 rokov. Výpočet bude definovaný ako počet nových prípadov koronavírusovej infekcie u Slovákov vo veku 18 a viac rokov za sedem dní na 100-tisíc obyvateľov plus jedna pätina počtu nových prípadov u mladistvých do 18 rokov za sedem dní na 100-tisíc obyvateľov. Táto zmena by mala prispieť k lepšej predikcii budúcich hospitalizácií, ku ktorým deti prispievajú v minimálnej miere.

„Reaguje sa tak na potenciálne riziko obmedzeného testovania v školách v prípade, že by toto testovanie viedlo v urýchlenému rastu incidencie,” uvádza sa v predloženom materiáli. Rezort tiež v tomto smere avizuje možné zmeny v blízkej budúcnosti. V prípade, že sa nepreukáže výrazne vyššie riziko hospitalizácií u detí v prostredí delta variantu, môže byť faktor jedna pätina prehodnotený smerom k faktoru jedna desatina. „Pre úplnosť je nutné poznamenať, že úprava na váženú incidenciu ‘zjemní’ hodnotenia okresov v rámci COVID automat o približne 15 percent,” uvádza sa v predkladacej správe.

Regionálne úrady verejného zdravotníctva dostanú tiež možnosť rozhodnúť o neuplatnení pravidla pre susediace okresy v odôvodnených prípadoch, napríklad v prípade dominantného výskytu nových prípadov infekcie v opačnej strane okresu vo vyššom stupni varovania. Lokálny epidemiológ mal doteraz možnosť skóre v jednotlivých okresoch pozmeniť o jeden stupeň nahor alebo nadol, po novom sa budú môcť susedné okresy líšiť o dva stupne ak pôjde o menej previazané okresy.