Na kombináciu vakcín nebudete potrebovať lekárske odporúčanie. Očkovať sa bude aj bez pozvánky

Rezort zdravotníctva umožní kombináciu vakcín. Ministerstvo zdravotníctva SR podľa jeho šéfa Vladimíra Lengvarského nastavuje systém tak, aby bola táto možnosť dostupná v rámci objednávania.

„Aby človek, ktorý má prvú vakcínu Astra Zeneca a druhú chce Pfizer, to mohol vykonať,“ povedal minister zdravotníctva na brífingu po stretnutí so zástupcami samosprávnych krajov. Nebude tak potrebné lekárske odporúčanie.

Konzílium odborníkov by sa malo vo štvrtok zaoberať štúdiami o tom, ktoré kombinácie vakcín sú najúčinnejšie. Ako minister konštatoval, najúčinnejšia kombinácia je podľa všetkého Astra Zeneca a Pfizer. „Tú možnosť ľuďom dáme, aj s objednaním sa na konkrétnu vakcínu a konkrétny termín vo veľmi skorej dobe,“ uzavrel Lengvarský.

Očkovanie bez pozvánky

V očkovacích centrách bude možné očkovanie bez registrácie. Do veľkokapacitných centier bude voľný prístup, ľudia tak budú môcť prísť a nechať sa zaočkovať v ktoromkoľvek z nich. „Pokiaľ aj to bude málo, budeme hovoriť o ďalších možnostiach, to sú stanice, obchodné domy, nákupné strediská a podobne,“ povedal minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský.

Na antigénových testoch sa zhodla celá koalícia. Informáciu potvrdil minister zdravotníctva. Reagoval tým na rokovania o preplácaní testov na koronavírus na koaličnej úrovni. Ako šéf rezortu zdravotníctva dodal, ostatné je stále predmetom diskusií. „Rokovania budú pokračovať. Nerád by som hovoril o konkrétnych cifrách,“ odpovedal na otázku k cene za PCR vyšetrenie. Ďalšia koaličná rada má byť v pondelok.

Na pondelňajšej koaličnej rade mal minister zdravotníctva predložiť detailnú finančnú analýzu pre prípadné preplácanie antigénových a PCR testov, ktorú si nechal vypracovať. Testy aktuálne prepláca štát napríklad deťom, ktoré cestujú do letných táborov, ľudom, ktorí sa vracajú na Slovensku a rovnako aj ľuďom, ktorí boli preukázateľne v kontakte s nakazenou osobou.