Svet reaguje na zatykač na izraelského premiéra Netanjahua: Medzinárodný trestný súd ho podozrieva z vojnových zločinov

Úrad izraelského premiéra Benjamina Netanjahua vo štvrtok vyhlásil, že odmieta rozhodnutie Medzinárodného trestného súdu (ICC). Súd vydal zatýkacie rozkazy pre podozrenia z vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti na Netanjahua, bývalého izraelského ministra obrany Joava Galanta a vodcu ozbrojeného krídla palestínskeho hnutia Hamas Muhammada Dajfa. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

„Izrael so znechutením odmieta absurdné a falošné obvinenia, ktoré voči nemu ICC vzniesol,“ uviedol úrad premiéra vo vyhlásení. Dodal, že Izrael „nepodľahne tlaku“ v otázke obrany svojich občanov a rozhodnutie označil za „antisemitské“. ICC zdôraznil, že zatykače na izraelských predstaviteľov platia bez ohľadu na odmietavý postoj Izraela k jurisdikcii súdu na svojom území.

Vyjadrili sa viacerí lídri

„Zatykače ICC nie sú hanbou izraelských lídrov, ale samotného ICC a jeho členov,“ napísal bývalý premiér Izraela Naftali Bennett na platforme X. Benny Gantz, ako bývalý člen vojnového kabinetu Netanjahua, odsúdil „morálnu slepotu“ Medzinárodného trestného súdu. Rozhodnutie označil za „hanebnú škvrnu historických rozmerov, ktorá nikdy nebude zabudnutá“.

Americký prezident Joe Biden prokurátorov ICC tiež kritizoval a vyjadril podporu právu Izraela brániť sa proti Hamasu. Aj lídri izraelskej opozície ostro kritizovali krok ICC. Politický rival Netanjahua Benny Gantz o rozhodnutí súdu povedal, že ukazuje „morálnu slepotu“.

Krajne pravicový izraelský minister národnej bezpečnosti Itamar Ben-Gvir vyhlásil, že Izrael by mal na to odpovedať anexiou okupovaného Západného brehu Jordánu. „Odpoveďou na zatykače je uplatnenie suverenity nad všetkými územiami Judska a Samarska… a prerušenie väzieb s teroristickou (palestínskou) samosprávou,“ skonštatoval.

Líder zahraničnej politiky Európskej únie Josep Borrell uviedol, že zatykače ICC sú „záväzné“ pre všetky členské štáty EÚ. Nejde o „politické rozhodnutie, ale rozhodnutie medzinárodného súdu spravodlivosti. A rozhodnutie súdu sa musí rešpektovať a implementovať,“ zdôraznil Borrell.

Právne zložitá situácia

Jordánsky minister zahraničných vecí Ajman Safadí vo štvrtok k rozhodnutiu povedal, že sa musí rešpektovať a implementovať. Doplnil, že Palestínčania si zaslúžia spravodlivosť za „vojnové zločiny“ Izraela napáchané v Pásme Gazy. Reakcia Francúzska na zatykač ICC na Netanjahua bude v súlade so štatútom súdu, oznámil vo štvrtok hovorca ministerstva zahraničných vecí Christophe Lemoine. Odmietol ale povedať, či by Francúzsko zatklo lídra Izraela, ak by prišiel do krajiny.

„Je to právne zložitá situácia, takže sa k nej dnes nebudem vyjadrovať,“ povedal. Predseda Ústrednej rady Židov v Nemecku Josef Schuster vo štvrtok odsúdil rozhodnutie ICC. „Tento zatykač na predsedu vlády demokratického štátu a jeho bývalého ministra obrany je absurdný,“ povedal. Zároveň žiadal „nemeckú vládu, aby neprijala túto zámenu páchateľa a obete“.

Podľa írskeho premiéra Simona Harrisa sú zatykače na izraelského premiéra a vodcu Hamasu významným a vážnym krokom. „Írsko rešpektuje úlohu Medzinárodného trestného súdu. Každý, kto mu môže pomôcť pri vykonávaní jeho životne dôležitej práce, tak teraz musí bezodkladne urobiť,“ doplnil.