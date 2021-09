Na Havaji vyplavilo vzácny poklad: Takýto odkaz plával v oceáne viac ako 37 rokov

Podobných nálezov už boli desiatky a ďalšie zrejme budú aj naďalej prichádzať. V roku 2018 sa podarilo na pláži na západe Austrálie objaviť v piesku zakopanú starú fľašu s odkazom, ktorá patrí medzi najstaršie podobné nálezy. V mnohých ohľadoch však fascinuje aj najnovší nález na Havaji. Správa je síce stará “len” 37 rokov, no to, čo v nej objavili, je nevídané.

V júni tohto roka sa podarilo dievčatku na Havaji nájsť fľašku s odkazom, ktorá je stará 37 rokov, informuje denník The Guardian na svojom webe. 9-ročné dievčatko ju našlo na kamennej pláži v havajskom Paradise Park. Nález ju, samozrejme, tak ako by kohokoľvek z nás, zaujal, preto okamžite nazrela dovnútra. To, čo vnútri našla, však rozhodne nečakala.

Nebola to mapa ku stratenému pokladu

Zrejme každý, kto kedy objavil na pláži vyplavenú správu vo fľaši, veril, že bude obsahovať odkaz, ktorý pomôže niekoho zachrániť alebo bude mapou k tajomnému pokladu. To, čo však našla 9-ročná Abbie Graham na havajskej pláži, bol kontaktný formulár v japonskom, anglickom a portugalskom jazyku, v ktorom boli vysvetlené konkrétne inštrukcie, čo s nálezom fľašky treba robiť.

Ako sa ukázalo, Abbie našla správu vo fľaši, ktorá bola do oceánu vypustená v rámci experimentu japonských študentov zo strednej školy Choshi v Tokiu. Študenti krúžku prírodných vied v rokoch 1984 a 1985 vypustili celkovo 750 totožných fliaš. Ich cieľom bolo skúmanie oceánskeho prúdenia.

Poslednú takúto fľašu našli v roku 2002

Samozrejme, projekt sa nikdy riadne nepodarilo ukončiť, keďže nie všetky fľašky sa podarilo nájsť. Od roku 1985 sa nejaké vyplavili v Okinawe, na Filipínach, v Číne či na západom pobreží USA. Zatiaľ poslednou nájdenou fľaškou z tohto experimentu bol nález z roku 2002. Fľašku s podobným odkazom vtedy našli pri jednom z japonských ostrovov Kikaijima.

Je však zaujímavé, že odkazy ešte stále v oceáne plávajú a zároveň je fascinujúce, že ďalší sa podarilo nájsť viac ako 6-tisíc kilometrov od miesta, kde boli fľaše vyhodené.

Abbie, samozrejme, rešpektovala inštrukcie a poslala kontaktný formulár aj spolu s kresbou naspať do školy, ktorá za projektom stála. Zástupca riaditeľa školy Jun Hayashi povedal, že je tiež nesmierne prekvapený nálezom. „Mysleli sme si, že posledná fľaša sa našla na Kikaijime. Nikdy sme si nepredstavovali, že ďalšia sa nájde o 37 rokov neskôr,“ povedal.