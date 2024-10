Na Európu sa valí niečo zlé: Predpoveď sa zhoršila, na týchto miestach bude situácia najvážnejšia

Hurikán nie je nikdy dobrým znamením a jedna takáto smršť sa práve blíži k Európe. Už o pár hodín sa k pobrežiu „starého kontinentu“ dostane hurikán s názvom Kirk a meteorológovia varujú pred výdatným dažďom a extrémne silným vetrom.

Kirk, ktorý je jedenástym pomenovaným hurikánom tohto roka, dosiahol svoj vrchol vo štvrtok (3. 10.) a odvtedy slabne, píše New York Post. Do Európy by mal doraziť v stredu a podľa najnovších prognóz bude horší, ako sa očakávalo. Najvážnejšia situácia by mala nastať na západe kontinentu. „Nad Atlantickým oceánom sa nachádza pomerne významný hurikán KIRK 4. kategórie. Ide o pomerne silný hurikán, no nachádza sa nad vodami, mimo obývaných oblastí a ostrovov. Hurikán by mal všetky ostrovy obísť a prvé škody by mal páchať až na pobreží Európy,“ informuje portál iMeteo.

Silný vietor

Odborníci varujú predovšetkým pred silným nárazovým vetrom, ktorý bude cez Francúzsko a Španielsko postupovať cez západnú Európu. „Na pobrežie Európy už nedorazí hurikán ani 1. kategórie. Vody Atlantiku sú totiž pri Európe chladné a nad chladnejšími vodami bude hurikán veľmi prudko slabnúť a degradovať sa,“ dodáva portál.

Ďalej ale upozorňuje, že aj napriek tomu budú jeho prejavy veľmi silné. Na severe Španielska sa očakáva vietor s nárazmi cez 120 km/h. Poryvy vetra by mohli dosiahnuť rýchlosť až okolo 150 km/h. Podobne na tom bude aj Francúzsko a očakávajú sa preto veľké materiálne škody.

Do Nemecka už dorazí o niečo slabší vietor s rýchlosťou až 100 km/h. Ten by mal vo štvrtok následne prísť aj k nám. „Poryvy vetra by však u nás mali byť slabšie a v nižších polohách sa budú pohybovať maximálne do 75 km/h. Na našom území to také nebezpečné nebude,“ dodáva iMeteo.